Kenan İmirzalıoğlu, at binip kılıç kullanarak 5 kilo verdi

Kenan İmirzalıoğlu yakında Kanal D’de başlayacak ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ dizisindeki ‘Fatih’ rolü için 8 aydır haftanın 5 günü, 2’şer saat at binme ve kılıç kullanma dersleri aldı.

Bu yüzden 5 kilo verdi. Heybetli görünmek için de haftanın 6 günü ağırlık çalışıyor, protein ağırlıklı besleniyor.

Fatih Sultan Mehmed’in hayatını anlatan yerli-yabancı kaynakları okuyan, tarih profesörlerinden ders alan Kenan İmirzalıoğlu, setteki arkadaşlarını ve senaryo ekibini de bilgilendiriyor.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sette kullandığı 6 kılıç, 2 zırh, hançerler ve 7 kostüm gerçeğe uygun olarak yapıldı

17 kiloluk zırhı tasarlayan Tunç Bilge, “Bir ayda bitecek işi bir haftada hazırladık” dedi

Kenan İmirzalıoğlu’nun takıları da Fatih Sultan Mehmed’in kullandığı mücevherler incelenerek yeniden tasarlandı.

Cevdet Mercan’ın yönettiği dizide Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Sedef Avcı, Büşra Develi ve Hazal Filiz Küçükköse de oynuyor.

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