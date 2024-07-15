MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de çok konuşan yarışmacıya dayanamadı! "Makineli tüfek gibi"

Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de çok konuşan yarışmacıya dayanamadı! "Makineli tüfek gibi"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.07.2024 11:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan Murat Yaşar Bayram'ın enerjik halleri ve her soru öncesinde bol bol konuşması dikkat çekti. Ünlü oyuncu ve sunucu ise yarışmacı elendiği sırada dayanamayıp sözünü sakınmadı.

Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de çok konuşan yarışmacıya dayanamadı! "Makineli tüfek gibi"

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacılar zaman zaman sosyal medyada da gündeme geliyor. Heyecanlı geçen yarışmanın son bölümünde yer alan radyocu Murat Yaşar Bayram hareketleriyle adından söz ettirdi.

Yarışma boyunca gerek enerjik halleri gerekse bolca konuşmasıyla dikkat çeken Murat Yaşar Bayram 30.000 TL değerindeki soruda elendi.

Her sorudan önce bol bol konuşan yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nu hem şaşırttı hem güldürdü.

yıyo

"Ice Ice Baby" sorusuna Eminem yanıtını vererek elenen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu dayanamayarak "Şaşırdık mı?" dedi.

yuıyıy

SÖZÜNÜ SAKINMADI

Yarışma boyunca çok konuşan yarışmacıya takılan Kenan İmirzalıoğlu, "Radyo programını tek başına mı yapıyorsunuz?" diye sordu.

"Evet" diyen yarışmacının ardından ise sözünü sakınmayan İmirzalıoğlu 'Belli oluyor. İki kişiyle yapsaydınız belki bir konuşma şansı olurdu ama tek başına yaptığınız o kadar belli ki! Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor' dedi.


Express
Tarkan kızı Liya ve eşini paylaştı! "Bugünlerde duygusalım..."Tarkan kızı Liya ve eşini paylaştı! "Bugünlerde duygusalım..."
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu
En Çok Okunan Haberler
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor!

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor!

Emekli ve asgari ücretli için geriye dönük zam yolu!

Emekli ve asgari ücretli için geriye dönük zam yolu!

Trump ilk kez konuştu: Bunu yapmasaydım şimdiye ölmüştüm!

Trump ilk kez konuştu: Bunu yapmasaydım şimdiye ölmüştüm!

Dünya onun kim olduğunu merak ediyordu! "Kahramanca öldü"

Dünya onun kim olduğunu merak ediyordu! "Kahramanca öldü"

Doktorlar'ın Ela'sı tatilde! Son hali "Nereden nereye" dedirtti

Doktorlar'ın Ela'sı tatilde! Son hali "Nereden nereye" dedirtti

Harry Kane'in kupa laneti devam ediyor!

Harry Kane'in kupa laneti devam ediyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.