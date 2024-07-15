Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de çok konuşan yarışmacıya dayanamadı! "Makineli tüfek gibi"

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacılar zaman zaman sosyal medyada da gündeme geliyor. Heyecanlı geçen yarışmanın son bölümünde yer alan radyocu Murat Yaşar Bayram hareketleriyle adından söz ettirdi.

Yarışma boyunca gerek enerjik halleri gerekse bolca konuşmasıyla dikkat çeken Murat Yaşar Bayram 30.000 TL değerindeki soruda elendi.

Her sorudan önce bol bol konuşan yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nu hem şaşırttı hem güldürdü.

"Ice Ice Baby" sorusuna Eminem yanıtını vererek elenen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu dayanamayarak "Şaşırdık mı?" dedi.

SÖZÜNÜ SAKINMADI

Yarışma boyunca çok konuşan yarışmacıya takılan Kenan İmirzalıoğlu, "Radyo programını tek başına mı yapıyorsunuz?" diye sordu.

"Evet" diyen yarışmacının ardından ise sözünü sakınmayan İmirzalıoğlu 'Belli oluyor. İki kişiyle yapsaydınız belki bir konuşma şansı olurdu ama tek başına yaptığınız o kadar belli ki! Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor' dedi.



