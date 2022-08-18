Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak ister'de sordu! Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü günü Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana geldi. Popüler bilgi yarışmasının bu bölümünde yarışmacıya "Aralık 2021'de, İstanbul'da Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

MUHAMMED MUKBEL, ÜST ÜSTE KAÇ YUMURTA DİZİP YUMURTALARIN DÜŞMEDEN DURMASINI SAĞLAYARAK GUİNNES DÜNYA REKORLARI'NA GİRMİŞTİR?

Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster? programında sorduğu "Aralık 2021'de, İstanbul'da Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir?" sorusunun şıkları şu şekilde:

A- 4

B- 7

C- 10

D- 15

Kim Milyoner Olmak İster'de yöneltilen bu sorunun yanıtı ise A şıkkı, yani 4'tür.

