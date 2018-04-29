MAGAZİN

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'a sürpriz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2018 21:21 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ı 2'inci evlilik yıldönümlerini kutlamak için mavi tura çıkardı. İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'a evlilik yıldönümü hediyesini de şimdiden verdi.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'a sürpriz!

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal 16 Mayıs 2016'da Ayvalık-Cunda Adası'nda evlenmişti. Çiftin 800 bin liraya mâl olan düğünü 2 gün 2 gece sürmüştü.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu evliliklerinin 2'nci yıldönümü için eşi Sinem Kobal'a sürpriz yaptı.

TEKNE KİRALADI
Lüks bir tekne kiraladı. 10 günlük 'Mavi Tur' organize etti. Çift çok samimi oldukları dostlarını da tura davet edip Mayıs'ın ikinci haftası Ege kıyılarından denize açılacak.

HEDİYELER TAMAM
Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'a evlilik yıldönümü hediyesini de şimdiden verdi.Ünlü bir markanın 70 bin liralık bilekliğini aldı. Sinem Kobal ise Kenan İmirzalıoğlu için el yapımı bir saat siparişi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
kenan imirzalıoğlu Sinem Kobal

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