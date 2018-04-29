Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'a sürpriz!

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal 16 Mayıs 2016'da Ayvalık-Cunda Adası'nda evlenmişti. Çiftin 800 bin liraya mâl olan düğünü 2 gün 2 gece sürmüştü.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu evliliklerinin 2'nci yıldönümü için eşi Sinem Kobal'a sürpriz yaptı.

TEKNE KİRALADI

Lüks bir tekne kiraladı. 10 günlük 'Mavi Tur' organize etti. Çift çok samimi oldukları dostlarını da tura davet edip Mayıs'ın ikinci haftası Ege kıyılarından denize açılacak.

HEDİYELER TAMAM

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'a evlilik yıldönümü hediyesini de şimdiden verdi.Ünlü bir markanın 70 bin liralık bilekliğini aldı. Sinem Kobal ise Kenan İmirzalıoğlu için el yapımı bir saat siparişi verdi.



