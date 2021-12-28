MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Kenan İmirzalıoğlu Milyoner'den ayrıldı mı?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Kenan İmirzalıoğlu Milyoner'den ayrıldı mı?

28.12.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan yüzü Kenan İmirzalıoğlu'dan hayranlarını üzecek haber geldi. Ünlü sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bunun ardından, İmirzalıoğlu'nun Milyoner programından ayrılıp ayrılmadığı araştırılmaya başlandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Kenan İmirzalıoğlu Milyoner'den ayrıldı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan, reyting rekorlarına imza atan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı. İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmedi. Peki Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Kenan İmirzalıoğlu Milyoner'den ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Kenan İmirzalıoğlu Milyoner'den ayrıldı mı?

KENAN İMİRZALIOĞLU MİLYONER'DEN AYRILDI MI?

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'dan hem kendi hayranlarını hem de Kim Milyoner Olmak İster bağımlılarını üzecek haber geldi. İmirzalıoğlu'nun koronavirüse yakalanmasının ardından programa veda edip etmediği araştırılıyor. Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandığı için programa ara verildiği iddia edildi.

"SAĞLIKLA SIHHATLE GELSİN İNŞALLAH"

Geçtiğimiz haftalarda Emirgan'da görüntülenen İmirzalıoğlu ikinci bebeğiyle ilgili, "Sağlıkla sıhhatle gelsin inşallah" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞok sözlere annesinden kısa ve net yanıt!Şok sözlere annesinden kısa ve net yanıt!
Milyoner final mi yaptı? Milyoner final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
atv Kenan İmirzalıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suriyeli esnafa kimlik soran Ümit Özdağ'ın paylaşımı olay oldu!

Suriyeli esnafa kimlik soran Ümit Özdağ'ın paylaşımı olay oldu!

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Alemin Kralı’nın Oben’i kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

Alemin Kralı’nın Oben’i kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

Üvey oğlu Üç Kuruş'un yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

Üvey oğlu Üç Kuruş'un yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

Faruk Tınaz'ın ölümünde skandal iddialar! Sigorta şirketi bile fark etmiş...

Faruk Tınaz'ın ölümünde skandal iddialar! Sigorta şirketi bile fark etmiş...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.