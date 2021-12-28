ATV ekranlarında yayınlanan, reyting rekorlarına imza atan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı. İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmedi. Peki Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Kenan İmirzalıoğlu Milyoner'den ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

KENAN İMİRZALIOĞLU MİLYONER'DEN AYRILDI MI?

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'dan hem kendi hayranlarını hem de Kim Milyoner Olmak İster bağımlılarını üzecek haber geldi. İmirzalıoğlu'nun koronavirüse yakalanmasının ardından programa veda edip etmediği araştırılıyor. Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandığı için programa ara verildiği iddia edildi.

"SAĞLIKLA SIHHATLE GELSİN İNŞALLAH"

Geçtiğimiz haftalarda Emirgan'da görüntülenen İmirzalıoğlu ikinci bebeğiyle ilgili, "Sağlıkla sıhhatle gelsin inşallah" demişti.



