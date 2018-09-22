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Kenan İmirzalıoğlu taş ev alacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.09.2018 10:56 | Son Güncelleme

Her yıl tekne turu yapan Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti, bu yaz tatile gittikleri taş evi çok beğendikleri ve satın almak için girişimde bulundukları öğrenildi.

Kenan İmirzalıoğlu taş ev alacak

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, yaz aylarının son günlerini, Marmaris Selimiye’de değerlendiriyor. Dört ay boyunca tekneyle Ege koylarını dolaşan çift, bu defa gözlerden uzak olan bir taş ev kiraladı. İkilinin, gazetecilerin görüntü almasını istemedikleri için araç yolu olmayan bu yeri tercih ettikleri öğrenildi.

ÜÇ SENE ÖNCE EV ALIP DAHA SONRA 3 KATI FİYATINA SATMIŞLARDI

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Arkadaşlarının da eşlik ettiği çift, çarşı alışverişini ise zodyak bot kullanarak çözüyor. Kaldıkları yeri çok beğenen Kenan İmirzalıoğlu’nun, evi satın almak için girişimde bulunduğu da iddia edildi. Oyuncu, üç sene önce aynı yerde ev satın alıp, daha sonra üç katı fiyatına satarak kâr elde etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kenan imirzalıoğlu Sinem Kobal Marmaris Selimiye

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