Kenan Işık hayatını kaybetti! Ali Sunal o kareyi paylaştı: Mekanın cennet olsun canım Sayın Bakanım...

2014 yılında düşerek kafasını çarpan ve beyin kanaması geçiren Kenan Işık hayatını kaybetti.

10 yıldır komada olan Kenan Işık'ın ölüm haberi sosyal medyada da konuşuluyor. Kenan Işık'ın sevenleri paylaşımlar da yapıyor.

Ali Sunal da ölüm haberini alır almaz 'Sayın Bakanım' dizisinden bir kareyi paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Ali Sunal "Mekanın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Şu karede olduğum için o kadar şanslıyım ki… Sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat" dedi.