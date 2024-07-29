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  4. Kenan Işık hayatını kaybetti! Ali Sunal o kareyi paylaştı: Mekanın cennet olsun canım Sayın Bakanım...

Kenan Işık hayatını kaybetti! Ali Sunal o kareyi paylaştı: Mekanın cennet olsun canım Sayın Bakanım...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.07.2024 11:27
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10 yıldır komada olan Kenan Işık'tan acı haber geldi. Kenan Işık'ın ölüm haberi sonrası Ali Sunal yıllar önceki bir kareyi paylaşarak duygularını takipçileriyle paylaştı.

Kenan Işık hayatını kaybetti! Ali Sunal o kareyi paylaştı: Mekanın cennet olsun canım Sayın Bakanım...

2014 yılında düşerek kafasını çarpan ve beyin kanaması geçiren Kenan Işık hayatını kaybetti.

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10 yıldır komada olan Kenan Işık'ın ölüm haberi sosyal medyada da konuşuluyor. Kenan Işık'ın sevenleri paylaşımlar da yapıyor.

Ali Sunal da ölüm haberini alır almaz 'Sayın Bakanım' dizisinden bir kareyi paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

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10 yıldır komadaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti 10 yıldır komadaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti

Ali Sunal "Mekanın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Şu karede olduğum için o kadar şanslıyım ki… Sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat" dedi.

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10 yıldır komadaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti10 yıldır komadaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Ali Sunal Kenan Işık
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