Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu kimdir?

36 yaşındaki AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, babasının izinden gidiyor. Küçük Zayn'in motosiklete bindiği görüntüleri babası "Daha 2 yaşında bile değil" notu ile paylaştı.
Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu olan Zayn Sofuoğlu henüz 1.5 yaşında.
Babası ile birlikte piste çıkan Zayn Sofuoğlu, boyunun iki katı kadar motosikleti sürdü. Oğlunun motor sürdüğü anları sosyal medyadan sevenleri ile paylaşan Sofuoğlu, paylaşımının altına "Henüz 2 yaşında değil" notunu da ekledi.
1992 doğumlu olan Julia Looman Sofuoğlu, Türkiye'ye Hollanda'dan geldi. Ailesinin Cezayir ve Hollandalı olduğunu söyleyen Looman Sofuoğlu, Kenan Sofuoğlu ile rastlantı sonucu tanıştıklarını anlatıyor.
Bir ikizi olduğunu söyleyen Julia Looman Sofuoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun 2010 senesinde ailesinin sponsor olduğu bir yarışa katıldığını ve orada ikizi ile tanıştığını söylüyor. Daha sonra Kenan Sofuoğlu'nun kendisine ulaştığını ve Julia'yı ikizi sandığını aktarıyor.
Daha sonra 1 yıl iletişim kurmadıklarını söyleyen Julia Sofuoğlu, tam bir sene sonra yine ailesinin sponsor olduğu MotoGP yarışına Kenan Sofuoğlu'nun da katıldığını ve böylece iletişimlerinin başladığını anlatıyor. Bu süreç ilerledikten sonra her yarışta birlikte olmaya başlayan ikilinin dostluğu bir süre sonra ilişkiye dönüşüyor.
1984 senesinde Adapazarı'nda doğan ünlü motosiklet şampiyonu, motosiklet tamircisi bir babanın oğlu. Ailesinin desteği ile 2002 senesinde Almanya'ya yerleşerek kariyerine profesyonel olarak başlayan Kenan Sofuoğlu, 2002 senesinde Almanya'da Yamaha - Cup'ı kazandı.
2002 senesinde, kendisi gib motosikletçi olan abisi Bahattin Sofuoğlu'nu trafik kazasında kaybetti.
5 Dünya Şampiyonluğu bulunan ünlü sporcu, AK Parti Sakarya Milletvekili olarak siyaset hayatına atılmıştır.
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