Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu kimdir?

36 yaşındaki AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, babasının izinden gidiyor. Küçük Zayn'in motosiklete bindiği görüntüleri babası "Daha 2 yaşında bile değil" notu ile paylaştı.

ZAYN SOFUOĞLU KİMDİR?

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu olan Zayn Sofuoğlu henüz 1.5 yaşında.

Babası ile birlikte piste çıkan Zayn Sofuoğlu, boyunun iki katı kadar motosikleti sürdü. Oğlunun motor sürdüğü anları sosyal medyadan sevenleri ile paylaşan Sofuoğlu, paylaşımının altına "Henüz 2 yaşında değil" notunu da ekledi.

JULIA LOOMAN SOFUOĞLU KİMDİR?

1992 doğumlu olan Julia Looman Sofuoğlu, Türkiye'ye Hollanda'dan geldi. Ailesinin Cezayir ve Hollandalı olduğunu söyleyen Looman Sofuoğlu, Kenan Sofuoğlu ile rastlantı sonucu tanıştıklarını anlatıyor.

Bir ikizi olduğunu söyleyen Julia Looman Sofuoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun 2010 senesinde ailesinin sponsor olduğu bir yarışa katıldığını ve orada ikizi ile tanıştığını söylüyor. Daha sonra Kenan Sofuoğlu'nun kendisine ulaştığını ve Julia'yı ikizi sandığını aktarıyor.

Daha sonra 1 yıl iletişim kurmadıklarını söyleyen Julia Sofuoğlu, tam bir sene sonra yine ailesinin sponsor olduğu MotoGP yarışına Kenan Sofuoğlu'nun da katıldığını ve böylece iletişimlerinin başladığını anlatıyor. Bu süreç ilerledikten sonra her yarışta birlikte olmaya başlayan ikilinin dostluğu bir süre sonra ilişkiye dönüşüyor.