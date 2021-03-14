MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu kimdir?

Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu kimdir?

14.03.2021 14:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu kimdir?

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 1.5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu bugün babası ile birlikte pistlere çıktı. Boyunun 2 katı motosikleti süren Zayn Sofuoğlu ile babasının görüntüleri sevenlerine tebessüm ettirdi...

36 yaşındaki AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, babasının izinden gidiyor. Küçük Zayn'in motosiklete bindiği görüntüleri babası "Daha 2 yaşında bile değil" notu ile paylaştı.

ZAYN SOFUOĞLU KİMDİR?

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu olan Zayn Sofuoğlu henüz 1.5 yaşında.

Babası ile birlikte piste çıkan Zayn Sofuoğlu, boyunun iki katı kadar motosikleti sürdü. Oğlunun motor sürdüğü anları sosyal medyadan sevenleri ile paylaşan Sofuoğlu, paylaşımının altına "Henüz 2 yaşında değil" notunu da ekledi.

JULIA LOOMAN SOFUOĞLU KİMDİR?

1992 doğumlu olan Julia Looman Sofuoğlu, Türkiye'ye Hollanda'dan geldi. Ailesinin Cezayir ve Hollandalı olduğunu söyleyen Looman Sofuoğlu, Kenan Sofuoğlu ile rastlantı sonucu tanıştıklarını anlatıyor.

Bir ikizi olduğunu söyleyen Julia Looman Sofuoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun 2010 senesinde ailesinin sponsor olduğu bir yarışa katıldığını ve orada ikizi ile tanıştığını söylüyor. Daha sonra Kenan Sofuoğlu'nun kendisine ulaştığını ve Julia'yı ikizi sandığını aktarıyor.

Daha sonra 1 yıl iletişim kurmadıklarını söyleyen Julia Sofuoğlu, tam bir sene sonra yine ailesinin sponsor olduğu MotoGP yarışına Kenan Sofuoğlu'nun da katıldığını ve böylece iletişimlerinin başladığını anlatıyor. Bu süreç ilerledikten sonra her yarışta birlikte olmaya başlayan ikilinin dostluğu bir süre sonra ilişkiye dönüşüyor.

Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu kimdir?

KENAN SOFUOĞLU KİMDİR?

1984 senesinde Adapazarı'nda doğan ünlü motosiklet şampiyonu, motosiklet tamircisi bir babanın oğlu. Ailesinin desteği ile 2002 senesinde Almanya'ya yerleşerek kariyerine profesyonel olarak başlayan Kenan Sofuoğlu, 2002 senesinde Almanya'da Yamaha - Cup'ı kazandı.

2002 senesinde, kendisi gib motosikletçi olan abisi Bahattin Sofuoğlu'nu trafik kazasında kaybetti.

5 Dünya Şampiyonluğu bulunan ünlü sporcu, AK Parti Sakarya Milletvekili olarak siyaset hayatına atılmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdiBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdi
2. sezondan kareler heyecanlandırdı2. sezondan kareler heyecanlandırdı
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Bir ilçede yaşayanlara 'Suları kaynatmadan kullanmayın' uyarısı

Bir ilçede yaşayanlara 'Suları kaynatmadan kullanmayın' uyarısı

Yine imaj değiştirdi! Bu sefer de...

Yine imaj değiştirdi! Bu sefer de...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ünlü YouTuber Mısır'da camiden paylaştı! 'Utanmıyorsunuz camide bu şekilde...'

Ünlü YouTuber Mısır'da camiden paylaştı! 'Utanmıyorsunuz camide bu şekilde...'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Diğer Haberler

Şeyma Subaşı 'Erkek arkadaşımın malıyım' notuyla olay oldu!

'Erkek arkadaşımın malıyım' notu gündem olunca...

Kim Kardashian animasyon filmiyle o sektöre de girdi

Rolünü açıkladı! Herkesi şaşırttı

Russian Doll 2. sezondan kareler heyecanlandırdı

2. sezondan kareler heyecanlandırdı

Gülper Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kıbrıs Adası Kışı dizisi Ayşe biyografisi

Gülper Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Demi Rose göğüs dekoltesiyle dikkat çekti

Elbisesinin göğüs detayı beğeni topladı

Hülya Avşar'dan Deniz Çakır yanıtı! 'Ben öyle bir düzene izin vermem'

'Ben öyle bir düzene izin vermem'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.