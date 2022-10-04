Kenar eş anlamlısı nedir? Kenar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kenar kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Herhangi bir objeyi veya nesneyi çevreleyen çizgi anlamını taşır. Ayrıca bir şeyin bitiş bölümünü ifade etmek için de kullanılır. Kenar kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlamı vardır:

Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı Bir şeyi çerçeveleyen çizgi Pervaz, çizgi, antika, baskı gibi çevre süsleri Merkezden uzak olan Yan Biçimi sınırlayan çizgilerden her biri

Kenar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kenar kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden biri "kıyı"dır. Kenar kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu bağlamda eş anlamlısı olan sözcükler de fazladır. Ancak farklı anlamları olduğu için eş anlamlı kelimeleri kullanırken cümlenin anlamı kontrol edilmelidir. Kenarın eş anlamlısı olan sözcükler:

Kıyı

Yaka

Ağız

Bucak

Kıran

İbik

Lep

Kenarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kenar sözcüğü çoğunlukla isim haliyle kullanılmaktadır. Kenar sözcüğünün eş anlamları ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır;

Bugün deniz kıyısına gitmeye karar verdik.

Yarın yürüyüş yapmak için parkın karşı yakasındaki yürüyüş alanına gideceğim.

Gömleğimin yakaları buruş buruş olmuş.

Sokağın karşı yakasında beş sarhoş adam oturuyordu.

Uçurumun ağzında açmış bir çiçek gibiydi.

Her bucakta bir kedi vardı.

Sahil kıranına çıkardığı kuşu özgürlüğe uçup gitmişti.

Baktım ki karşı ibikte fesli, yamalı hırkalı, uzun paçalı bir adam dolanıyordu.

Akarsu lebinde güzel çiçekler vardı.



