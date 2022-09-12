Görev eş anlamlısı nedir? Görev kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Görev kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkiye Türkçesi "iş gör-" fiiline "+Av" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Dilimizde görev kelimesinin ilk yazılı kaynağı olarak TDK'nin Felsefe ve Gramer Terimleri eseri olarak bilinmektedir. Türk Dil Kurumuna göre görev kelimesi bir kişinin yaptığı iş ya da kendisinden beklenen eylem, iş görebilme kabiliyeti olarak açıklanmaktadır.
Görev cümle içinde anlam olarak bir kimsenin veya bir şeyin yaptığı iş ya da kendinden beklenen eylem ve iş olarak kullanılır. Görevin eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır ve bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Görev kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şöyledir:
Görev kelimesinin eş anlamı aynı olan kelimelerden birini cümle içerisinde görev kelimesinin yerine kullanabiliriz. Görevin eş anlamlıları ile örnek cümleler: