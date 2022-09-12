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Görev eş anlamlısı nedir? Görev kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklı mana bakımından aynı olan kelimelerdir. Türkçede yer alan eş anlamlı kelimelerden bir tanesi genellikle yabancı dillerden Türkçeye geçmiş ve kullanımı yaygınlaşmış olan kelimelerdir. Peki, görev kelimesinin eş anlamı nedir?

Görev eş anlamlısı nedir? Görev kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Görev kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkiye Türkçesi "iş gör-" fiiline "+Av" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Dilimizde görev kelimesinin ilk yazılı kaynağı olarak TDK'nin Felsefe ve Gramer Terimleri eseri olarak bilinmektedir. Türk Dil Kurumuna göre görev kelimesi bir kişinin yaptığı iş ya da kendisinden beklenen eylem, iş görebilme kabiliyeti olarak açıklanmaktadır.

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Görev kelimesinin eş anlamlısı

Görev cümle içinde anlam olarak bir kimsenin veya bir şeyin yaptığı iş ya da kendinden beklenen eylem ve iş olarak kullanılır. Görevin eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır ve bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Görev kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şöyledir:

  • İşlev
  • Vazife
  • Misyon
  • Fariza
  • Hizmet
  • Uhde
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Görevin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Görev kelimesinin eş anlamı aynı olan kelimelerden birini cümle içerisinde görev kelimesinin yerine kullanabiliriz. Görevin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Çok işlevli çamaşır makineleri teknolojiyi en verimli şekilde kullanmamızı sağlıyor.
  • Ona verilmiş olan vazife hususunda oldukça titiz bir çalışma yürütüyordu.
  • Onun okuldaki misyonu çocukların güvenliğini ve okul içinde düzeni sağlamaktı.
  • Ali askerlik vazifesini severek ve hakkıyla yerine getiren genç bir delikanlıydı.
  • Zehra taşınırken eski evinde işlevini yitirmiş olan tüm eşyaları atmıştı.
  • Evladının vatan hizmeti yapması için Ankara'ya göndermişti.
  • İbadetler, yaratıcıya karşı yerine getirmen gereken farizalardır.
  • İşe başladığında birçok uhdesi vardı ama kısa zamanda bir düzen oturtmuştu.
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