Kendall Jenner'a fotoşop şoku

Kanye West ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın giyim markasının seksi iç çamaşırı koleksiyonu için objektiflerin karşısına geçen kardeşi Kendall Jenner, verdiği pozlarla bütün gözleri üzerine toplamıştı. 25 yaşındaki model şimdi ise fotoşop yapmakla suçlanıyor.

FOTOĞRAFLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Seksi bir iç çamaşırı giydiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaşan Jenner’ın kareleri kullanıcılar tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyadaki sahte güzellik algısına dikkat çekmek için paylaşımlar yapan ‘problematicfame’ adlı hesap, Jenner’ın fotoğraflarına ağır fotoşop uygulandığını savundu.

“KİMSE BÖYLE GÖRÜNEMEZ”

Hesaptan paylaşılan fotoğraflı açıklamada, “Tüm vücut tipleri güzel ve değerlidir. Ancak bu durum internetin genellikle filtreli olduğunu hatırlatıyor. Kendall açıkça mükemmel. Ancak bunlar onun gerçek vücut hatları değil. Hatta kimsenin değil. Kendinizi üzerinde ağır şekilde oynanmış fotoğraflarla kıyaslamayın. Kendall bile gerçek hayatta böyle görünmüyor. Bikini bölgesindeki pürüzsüzlük saçmalık derecesinde. Kimse böyle görünmez. Çizgiler ve renk değişimleri gibi bir sürü şey olur. Kimse o kadar pürüzsüz olamaz” ifadeleri kullanıldı.



