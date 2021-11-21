Kendall Jenner: Biriciksiniz, özelsiniz

Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Kendall Jenner takipçilerini adeta büyülüyor. Kendall Jenner şimdi ise Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla güzel dileklerini takipçilerine iletti.

ABD’li model Kendall Jenner Instagram’da sayısı 200 milyona ulaşan takipçilerine teşekkür etti.

Manevi bir paylaşım yapan Jenner, “Hepinize pozitif duygular yolluyorum. Kendinize iyi bakın, kendinizi sevin, her gün ne kadar muhteşem olduğunuzu hatırlayın, biriciksiniz, özelsiniz ve seviliyorsunuz” dedi.

