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Kendall Jenner: Biriciksiniz, özelsiniz

21.11.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, ablası Kim Kardashian'ın giyim markası için geçtiğimiz aylarda kamera karşısına geçmiş ve bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Ünlü model Kendall Jenner şimdi ise takipçilerine teşekkür etti.

Kendall Jenner: Biriciksiniz, özelsiniz

Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Kendall Jenner takipçilerini adeta büyülüyor. Kendall Jenner şimdi ise Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla güzel dileklerini takipçilerine iletti.

ABD’li model Kendall Jenner Instagram’da sayısı 200 milyona ulaşan takipçilerine teşekkür etti.

Manevi bir paylaşım yapan Jenner, “Hepinize pozitif duygular yolluyorum. Kendinize iyi bakın, kendinizi sevin, her gün ne kadar muhteşem olduğunuzu hatırlayın, biriciksiniz, özelsiniz ve seviliyorsunuz” dedi.

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