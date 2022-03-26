Kendall Jenner bol dekolteli elbisesiyle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi

26 yaşındaki Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi, ince beli ve uzun bacaklarını sergileyen bol dekolteye sahip, leylak rengi elbisesiyle büyüledi.
Kız kardeşi Kylie Jenner ile ortak çıkardıkları kozmetik ürününü lansmanı için objektif karşısına geçen Kendall Jenner, çekim arasında verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.
Mankenlik kariyerine 14 yaşında başlayan Kendall Jenner, uçuk menekşe rengindeki elbisesine uyumlu telefon kılıfıyla ayna karşısında poz verdi.
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