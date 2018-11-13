MAGAZİN

Kendall Jenner'dan bomba itiraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Victoria's Secret defilesi sonrası ilk itiraf Kendall Jenner'dan geldi! Kendall Jenner'ın itirafı seksi modelleri de yüreklendirdi.

Kendall Jenner'dan bomba itiraf

Yılın en gösterişli moda olaylarından biri olan Victoria's Secret defilesi bitti, ama yankıları hala devam ediyor. Kendall Jenner'ın Instagram'da yaptığı paylaşım da meleklerden bazılarının bütün o koşturma sırasında en çok neyi özlediklerini ve ne yaptıklarını gözler önüne serdi.

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Kendall Jenner, defilede çekilen bir pozunu Instagram sayfasında "O günden beri çok makarna yedim" notuyla paylaştı. Jenner'ın bu paylaşımına ilk yanıt defile gecesi aynı podyumu paylaştığı arkadaşı Romee Strijd'den geldi.

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Ardından da Elsa Hosk "Aynı" diye yanıt verdi. Bu yıl defile kadrosunda yer alan bir başka model olan Sara Sampaio da "Aynı kızım, aynı" mesajını yazdı.

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Jenner'ın takipçileri de modellerin bu yazışmalarına "Siz genç kızlara örnek olmalısınız. Bu kadar çok makarna yediğinizi söylemek doğru değil" diye yanıt verdi.

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Bazıları da modellerin defile sürecinde neredeyse yarı aç gezdiğini, bir süre yediklerine dikkat etmemelerinin zarar getirmeyeceğini ileri sürdü.

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kendall jenner Victoria's Secret elsa hosk

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