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Kendall Jenner'dan panik atak itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 14:01 | Son Güncelleme

Kendall Jenner, verdiği bir röportajda, çılgın panik atak krizleri geçirdiğini açıkladı. Ünlü model "Nefes alamıyormuşum gibi hissediyordum" dedi.

Kendall Jenner'dan panik atak itirafı

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, kendi ile ilgili kimsenin bilmediği bir detayı verdiği röportajla itiraf etti. Küçük yaşlarda anksiyete belirtileri gösterdiğini söyleyen Jenner, ilk kriz geçirdiğinde çok korktuğunu söyledi.

“Gerçekten nefes alamıyormuş gibi hissettim ve anneme koştum. Ona ‘Anne, nefes alamıyormuşum gibi hissediyorum. Bir şeyler yanlış olmalı’ dedim. Annem de beni hemen bir grup doktora götürdü” diyen Jenner, bu duyguları kontrol altında aldığını söyledi.

Jenner model kariyeri hızla yükselmeye başlayınca kaygısının yeniden başladığını açıkladı: “Belki üç yıl önce, dört yıl önce, tamamen geri döndü ve çılgın panik atak geçiriyordum. Sonunda bu konuda ihtiyacım olan bilgiyi aldım.”

24 yaşındaki model şimdi moda tasarımcılarının Ruh Sağlığı Koalisyonu için Kenneth Cole ile güçlerini birleştiriyor. Cole, Instagram kullanıcılarını akıl hastalığına bağlı damgalama ile mücadele etmek için karantinayla nasıl başa çıktıklarına dair samimi yayınlar paylaşmaya teşvik ediyor.

Cole, girişimin, özellikle insanların “Her şeyi anlamaya çalıştığı bir zamanda” başkalarının deneyimleri hakkında konuşabileceği güvenli bir yer oluşturacağını umduğunu açıkladı.

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