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Kendall Jenner davayı kaybetti! 90 bin dolar ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 16:30 | Son Güncelleme

Kendall Jenner, üç yıl önce sosyal medya hesabından tanıtımını yaptığı, ancak fiyaskoyla sonuçlanan Fyre Festivali davasını kaybetti ve 90 bin dolar para cezası aldı.

Kendall Jenner davayı kaybetti! 90 bin dolar ödeyecek

Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandro Ambrosio gibi ünlü isimlerle birlikte 2017 yılında Fyre Medya şirketinin özel bir adada düzenleyecekleri lüks bir müzik festivali olan Fyre Festivali’nin tanıtım yüzü olmuştu.

Parti için 4 ila 10 bin dolar arasında değişen rakamlar ödeyenler, festival günü olan 28 Nisan’da Bahama Adası’na akın ettiğinde ortada festival namına hiçbir şey yoktu. Üstelik ortada uçak da olmadığı için adadan dönmenin bir yolu da bulunmuyordu. Binlerce festival katılımcısı Bahamalar’da mahsur kalmıştı.

Yaşananlardan sonra bilet alanlar hem Fyre Medya şirketine hem de organizasyonun tanıtımını yapan ünlü isimlere 100 bin dolarlık dava açmıştı.

Mahkeme belgelerine göre Jenner, Instagram postu için 275 bin dolar almıştı. Çünkü vaatlerden biri Jenner ile özel bir yat partisiydi ancak o parti hiçbir zaman gerçekleşmedi. Açılan dava sonuçlandı ve Kendall Jenner 90 bin dolar para cezası aldı.

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