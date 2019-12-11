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Kendall Jenner ile Leonardo Dicaprio birlikte mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 14:07 | Son Güncelleme

Ünlü yıldız Kendall Jenner ile Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Dicaprio'nun yeni birlikteliğe yelken açtıkları ikilinin Fas ve Miami'de görüldükleri iddia edildi.

Kendall Jenner ile Leonardo Dicaprio birlikte mi?

Kardashian/Jenner Ailesi'nin genç üyelerinden ünlü model Kendall Jenner ile oyuncu Leonardo Dicaprio birliktelik iddiasıyla gündemde.

Leonardo DiCaprio; sevgilisi Camila Morrone Marakeş Film Festivali için Fas’ta bulunduğu sırada Kendall Jenner ile yakınlaştı. DiCaprio ve Jenner, sabahın ilk ışıklarına kadar birlikte vakit geçirdi. İçki içip uzun uzun sohbet eden ikilinin zaman zaman birbirlerine dokunduğu yer alan iddialar arasında.

Radar Online’a konuşan Gage, “İçkilerini içerken gülüyor, birbirlerinin ellerine ve omzuna dokunuyorlardı” dedi. 45 yaşındaki DiCaprio’nun E11EVEN adlı mekanda, Bella Hadid, Gigi Hadid, Kendall Jenner ve neredeyse 30 kişiyle sabaha kadar aynı masada vakit geçirdiğini belirtti.

DiCaprio, bulunduğu gece kulübünden sabah 6’da ayrılırken, Kendall ve arkadaşları da ondan yarım saat sonra çıktı.

Ünlü aktör 2017 yılından bu yana Camila Morrone ile birlikte. Kendisinden 23 yaş büyük DiCaprio ile olan birlikteliği ile ilgili yapılan eleştirilere, “Hollywood’da ve dünya tarihinde tarafların aralarında büyük yaş farkının olduğu pek çok ilişki yaşandı. Bence herkes istediği kişiyle ilişki yaşamalı” şeklinde yanıt vermişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
oo hayırlı işler abim yakışır o arkadaşlara ver ayarı hepsine tek tek
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