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Kendall Jenner'ın partisine kardeş desteği

23.05.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Kendall Jenner'ın yeni ürününün lansmanı podyum ve eğlence dünyasının yıldızlarını bir araya getirdi. Kylie Jenner, Khloe Kardashian ve Kim Kardashian, gecede kardeşlerine destek verdi.

Kendall Jenner'ın partisine kardeş desteği

Kylie Jenner, Kim Kardashian ve Khloe Kardashian, perşembe gecesi Batı Hollywood'daki bir restoranda akşam yemeği yedikten sonra kız kardeşleri Kendall Jenner'ın yeni ürününün lansmanına katıldı.

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Kardeşini desteklemek için gelen Kim Kardashian, kamuflaj desenli bir tulum giydi. 40 yaşındaki Kardashian, kombinini siyah topuklu ayakkabısı ve altın sarısı küpeleriyle tamamladı.

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Kylie Jenner da ablası gibi geceye siyah bir tulumla katıldı.

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Bu yılın başlarında koronavirüsü atlatan Khloe Kardashian, Covid-19'dan korunmak adına maske takıp, tedbir aldı.

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Kendall Jenner ise Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber ile birlikte partiye giriş yaptı. Geceye katılanlar arasında Kate Hudson ve Katy Perry gibi ünlü isimler de vardı.

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Kendall Jenner Khloe Kardashian Kim Kardashian Kylie Jenner
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