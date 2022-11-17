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  4. Kendall Jenner kabarık elbisesiyle zorlandı! Üstsüz kalıp buz kovasına işedi

Kendall Jenner kabarık elbisesiyle zorlandı! Üstsüz kalıp buz kovasına işedi

17.11.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner kabarık elbisesiyle zor anlar yaşamış. Jenner-Kardashian ailesinin öne çıkan isimlerinden Jenner Met Gala'daki iddialı kıyafetinin giydikten sonra çişi gelince kalınca baştan aşağı soyunmuş.

Kendall Jenner kabarık elbisesiyle zorlandı! Üstsüz kalıp buz kovasına işedi

New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'nın perde arkasını The Kardashians programında anlatan model Kendall Jenner üstsüz hallerinin de yayınlanmasında sorun görmedi.

Kendall Jenner gösterişle Met Gala elbisesiyle dikkat çekmişti. Ailesinin her anını paylaştığı programda Jenner gala öncesi yaşadığı zor anları anlattı.

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Kendal Jenner Met Gala'ya Prada tasarımı iki parçalı bir elbise ile katılmıştı. Oldukça büyük ve kabarık bir eteği olan bu giysi onun için geceyi biraz zorlaştırmış olsa da en dikkat çeken isimlerden biri oldu.

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Jenner galada tuvalet ihtiyacını gidermek isteyince epey zor anlar yaşandı. O denli büyük bir elbiseyle lavaboya gitmek imkansız olacağından çalışanlardan biri ona ellerindeki buz kovasına işemesini tavsiye etti. Kendall bu fikre sıcak baktı ancak yine de herkesin işeme sesini duymaması için müziği açmalarını talep etti.

"Göğüslerim çok büyüdü” demişti! Öyle bir elbise giydi ki... "Göğüslerim çok büyüdü” demişti! Öyle bir elbise giydi ki...

Ekipten birçok kişi bunu satıp para kazanmak üzerine şakalar yaparken Jenner soyunarak buz kovasına işedi.


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