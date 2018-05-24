Kendall Jenner kendini rezil etti

Kardashian-Jenner ailesinin model güzeli Kendall Jenner, photoshop yapmakla suçlanıyor.

22 yaşındaki süpermodel, dün Instagram hesabından bir otelin banyosunda şarap içerken çekilmiş üstsüz bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Calvin Klein iç çamaşırı içerisindeki fotoğraf, ilk önce Kendall'ın takipçileri tarafından yüz binlerce beğeni aldı.

Dikkatli takipçiler ise, toplamda 4.4 milyon beğeni alan fotoğrafın altına, modelin kendisini incelttiğine dair yorumlar yapmaya başladı.

Jenner ise bu yorumlar karşısındaki sessizliğini koruyor.

