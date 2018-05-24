MAGAZİN

Kendall Jenner kendini rezil etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 16:50 | Son Güncelleme

22 yaşındaki ABD'li model Kendall Jenner, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafını, photoshop'la inceltmekle suçlanıyor

Kendall Jenner kendini rezil etti

Kardashian-Jenner ailesinin model güzeli Kendall Jenner, photoshop yapmakla suçlanıyor.

22 yaşındaki süpermodel, dün Instagram hesabından bir otelin banyosunda şarap içerken çekilmiş üstsüz bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Calvin Klein iç çamaşırı içerisindeki fotoğraf, ilk önce Kendall'ın takipçileri tarafından yüz binlerce beğeni aldı.

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Dikkatli takipçiler ise, toplamda 4.4 milyon beğeni alan fotoğrafın altına, modelin kendisini incelttiğine dair yorumlar yapmaya başladı.

Jenner ise bu yorumlar karşısındaki sessizliğini koruyor.

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kendall jenner kendall jenner incelme

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