Kendall Jenner sütyensiz sokak tarzıyla ve maskesiyle dikkat çekti

ABD'li model Kendall Jenner köpeği Pyro'yu gezdirmeye çıkarırken siyasi bir mesaj taşıyan maske taktı.



Yaklaşan ABD seçimleri için farkındalık yaratmak isteyen Jenner'ın maskesinin üzerinde Vote (Oy ver) sloganı yer alıyordu.

Genç modelin sokak tarzı da dikkat çekti. Sütyensiz büstiyer seçimi ve taytıyla dikkat çeken Jenner geçtiğimiz günlerde yaptığı itirafla gündeme gelmişti.



Kendall Jenner katıldığı bir programda "Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Bunu kimse bilmez" demişti. Podyum dünyasının en çok aranılan modellerinden olan Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde küçük yaşlarda anksiyete belirtileri gösterdiğini ifade etmişti.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner bir süredir ise basketbolcu Devin Booker ile aşk yaşıyor.