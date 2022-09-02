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Kendall Jenner Türkiye'den bakın ne istedi! Talebi reddedilince gelmekten vazgeçti!

02.09.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın model kardeşi Kendall Jenner, bir markanın mayo ve bikini tanıtımı için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyordu. Özel bir güvenlik ekibi isteyen model, resmi kurumlardan "kendisine böyle bir ayrıcalık verilemeyeceği" şeklinde bir cevap alınca Bodrum gezisini iptal etti.

Kendall Jenner Türkiye'den bakın ne istedi! Talebi reddedilince gelmekten vazgeçti!

Kardashian-Jenner ailesinin 26 yaşındaki üyesi ve en çok kazanan modellerinden Kendall Jenner'ın Türkiye çekimi iptal oldu. Bodrum'da bir markanın mayo ve bikini tanıtımı için objektif karşısına geçmeye hazırlanan 26 yaşındaki yıldızın, kendisine eşlik etmek için devlet yetkililerini koruyan özel bir güvenlik ekibi talebinde bulunduğu iddia edildi.

Jenner'ın bu talebinin, resmi kurumlar tarafından kabul edilmediği ortaya çıktı.

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Kendisine böyle bir ayrıcalık verilmeyeceği cevabını alan ABD'li model, Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.

Çekim dışında tekne turu da yapmayı planlayan Kendall Jenner, moda çekimini Fransa sahillerinde gerçekleştirecek.


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Kendall Jenner Kim Kardashian yaşında kardashian
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