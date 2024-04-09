Kendi cezaevinde aklı sosyal medyada! Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden suç duyurusu! 'Kelepçeli lama' yorumu çılgına çevirdi

Lüks ve gösterişli yaşamlarıyla dikkatleri çeken ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturması büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hala cezaevinde.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU...'

Cezaevinde de sosyal medyayı yakından takip eden Polat çifti onlarca kişiye hakaret davası açtı. Show Haber'de yer alan bilgilere göre; Dilan Polat kocası Engin Polat ile birlikte en son ‘Kelepçeli lama’ yorumu hakkında suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIKTAN KARAR ÇIKTI

Polat ailesi savcılıktan gelen kararla bir kez daha yıkıldı. Savcılık bu suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi. Gerekçe olarak da 'İsim zikretmeden söylenen söz hakaret sayılmaz' dendi.