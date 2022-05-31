HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendi düğününe online katılan damat! 8 saat boyunca takip etti...

Kendi düğününe online katılan damat! 8 saat boyunca takip etti...

31.05.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir damat adayı, vize problemi yaşayınca Almanya’da ki düğününe cep telefonu ile görüntülü bağlanarak katıldı. Damat Alperen Polat, kuaförde başlayıp salonda biten düğünü 8 saat boyunca adım adım cep telefonundan takip etti.

Kendi düğününe online katılan damat! 8 saat boyunca takip etti...

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Alperen Polat, kendi düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katılmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz aylarda Almanya’nın Hauptsrabe kentinde yaşayan Kübra Polat ile nişanlanan ve resmi nikahını kıyan Polat, Almanya tarafından kendisine vize verilmeyince geçtiğimiz gün Almanya’da gerçekleştirilen düğününe katılamadı. Polat bedenen katılamadığı düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katıldı.

8 SAAT BOYUNCA ONLINE KALDI

Polat, kuaförde başlayıp salonda biten düğünü 8 saat boyunca adım adım cep telefonundan katip etti. Vize problemi nedeniyle düğünlerinde bir araya gelemeyen çift, önümüzdeki günlerde Sivas’ta yeniden bir düğün gerçekleştirmeyi planlıyor.

1

"DÜĞÜNE WHATSAPP'TAN KATILDIM"

Başına gelen ilginç durum yüzünden online damat olarak anılan Alperen Polat, buruk bir düğün yaşadığını belirtip, “Eşimle nişanlandık, resmi nikahımızı yaptı. Almanya’da ve Sivas’ta birer düğün planladık ve tarihleri belirleyip davetiyelerimizi dağıttık. Ancak vize alamadığım için Almanya’da planlanan düğünüme katılamadım. Bende kuaföründen salonuna kadar 8 saat boyunca whatsapp üzerinden düğüne katıldım. Benim için buruk bir düğün oldu. Eşimin yanında olmak isterdim. Önümüzdeki günlerde Sivas’ta yeniden düğünümüzü yapacağız. İnşallah orada birlikte ve mutlu olacağız” dedi.

3

2

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patlamada yaralanan asker şehit olduPatlamada yaralanan asker şehit oldu
Çok çarpıcı Kılıçdaroğlu iddiası! ‘O viraja gelene kadar…’Çok çarpıcı Kılıçdaroğlu iddiası! ‘O viraja gelene kadar…’
Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişmeSilahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu

Ankette sürpriz sonuç! Akşener şaşırttı, kendi partisine fark attı

Ankette sürpriz sonuç! Akşener şaşırttı, kendi partisine fark attı

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Kaftancıoğlu Silivri'ye gönderildi! Türkan Saylan'ı hatırlattı...

Kaftancıoğlu Silivri'ye gönderildi! Türkan Saylan'ı hatırlattı...

İlginizi Çekebilir

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Şeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadı

Şeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadı

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.