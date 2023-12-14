KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 24. BÖLÜM İZLE! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümde neler olacak? TRT 1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi bu akşam 24. bölümü ile ekrana gelecek. Sıcak bir aile komedisini konu alan Kendi Düşen Ağlamaz her hafta merakla bekleniyor. İşte Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SAAT KAÇTA?

Kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak gibi isimleri bulunduran Kendi Düşen Ağlamaz dizisi her hafta perşembe günleri ekrana geliyor. Sevilen dizi TRT1'de izleyiciyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz her perşembe saat 20.00'de yeni bölümü ile TRT1 ekranlarında yer alıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Prensesler gibi büyüyen güzeller güzeli Alize ile hayatın her türlü çilesini çekmiş, hayalleri elinden alınmış bıçkın delikanlı Serkan’ın bir kaza sonucu tanışmasıyla başlar her şey. Alize’nin doğum gününde hayatına giren Serkan, Alize’ye hayatın bir armağanı mı olacak, yoksa onun en büyük sınavı mı olacak? Babasının evleneceğini öğrendiğinde ona ders vermek için küçük, minicik bir oyun oynamak isteyen Alize, başına geleceklerden habersizdir. Kendini bir anda bambaşka bir hayatın içinde bulan Alize’nin önünde artık iki yol vardır. Ya oyunu, yeni kurallarına göre oynayacak ya da havlu atacaktır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 24. BÖLÜM İZLE!

Alize ve Serkan'ın evliliklerinde altıncı ay dolmuştur. Serkan, Alize'yle baş başa kalabilmek için bir balayı planı yapar. Alize'nin ise o balayına gitmemek ve Serkan'la baş başa kalmamak için kendince güçlü nedenleri vardır. Bu nedenleri ise sadece Sinem'le paylaşır. Alize'yle eskisi gibi dert ortağı olmaya başlayan Sinem ise ona kendince bir tavsiye verir ancak Alize yine de ikna olmaz ve kendi planını devreye sokar. Serkan'ı Sapanca'da büyük bir sürpriz beklemektedir. Ancak diğer tarafta Alize-Serkan çifti için bambaşka planlar yapan biri daha vardır.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:10 İncir Ağacı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:50 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:10 Yerli Dizi

02:50 Diriliş Ertuğrul

04:50 Son Toplayıcılar

05:20 Lingo

06:20 Kapanı







