MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 24. BÖLÜM İZLE! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümde neler olacak? TRT 1 yayın akışı

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 24. BÖLÜM İZLE! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümde neler olacak? TRT 1 yayın akışı

14.12.2023 18:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi Düşen Ağlamaz son bölüm full izle ve dizinin 24. bölümü ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın başrolde olduğu dizi, her hafta izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz saat kaçta? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümde neler olacak? İşte Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı ve son bölüm özeti ile TRT 1 yayın akışı...

Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi bu akşam 24. bölümü ile ekrana gelecek. Sıcak bir aile komedisini konu alan Kendi Düşen Ağlamaz her hafta merakla bekleniyor. İşte Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SAAT KAÇTA?

Kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak gibi isimleri bulunduran Kendi Düşen Ağlamaz dizisi her hafta perşembe günleri ekrana geliyor. Sevilen dizi TRT1'de izleyiciyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz her perşembe saat 20.00'de yeni bölümü ile TRT1 ekranlarında yer alıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Prensesler gibi büyüyen güzeller güzeli Alize ile hayatın her türlü çilesini çekmiş, hayalleri elinden alınmış bıçkın delikanlı Serkan’ın bir kaza sonucu tanışmasıyla başlar her şey. Alize’nin doğum gününde hayatına giren Serkan, Alize’ye hayatın bir armağanı mı olacak, yoksa onun en büyük sınavı mı olacak? Babasının evleneceğini öğrendiğinde ona ders vermek için küçük, minicik bir oyun oynamak isteyen Alize, başına geleceklerden habersizdir. Kendini bir anda bambaşka bir hayatın içinde bulan Alize’nin önünde artık iki yol vardır. Ya oyunu, yeni kurallarına göre oynayacak ya da havlu atacaktır.

0x0-kendi-dusen-aglamaz-6-bolum-izle-trt1-kendi-dusen-aglamaz-yeni-bolum-full-izle-kendi-dusen-aglamaz-izle-1690458828764

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 24. BÖLÜM İZLE!

Alize ve Serkan'ın evliliklerinde altıncı ay dolmuştur. Serkan, Alize'yle baş başa kalabilmek için bir balayı planı yapar. Alize'nin ise o balayına gitmemek ve Serkan'la baş başa kalmamak için kendince güçlü nedenleri vardır. Bu nedenleri ise sadece Sinem'le paylaşır. Alize'yle eskisi gibi dert ortağı olmaya başlayan Sinem ise ona kendince bir tavsiye verir ancak Alize yine de ikna olmaz ve kendi planını devreye sokar. Serkan'ı Sapanca'da büyük bir sürpriz beklemektedir. Ancak diğer tarafta Alize-Serkan çifti için bambaşka planlar yapan biri daha vardır.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:10 İncir Ağacı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:50 Diriliş Ertuğrul
17:40 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:10 Yerli Dizi
02:50 Diriliş Ertuğrul
04:50 Son Toplayıcılar
05:20 Lingo
06:20 Kapanı

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Polat cezaevinden röportaj verdiDilan Polat cezaevinden röportaj verdi
Hakan Ural'dan olay sözler! Eylül Öztürk ülkeye dönüyor mu? Hakan Ural'dan olay sözler! Eylül Öztürk ülkeye dönüyor mu?
Komşusu yaşadığı zor geceyi anlattı! 'Saat 02.00’de polis kapımızı çaldı' Komşusu yaşadığı zor geceyi anlattı! 'Saat 02.00’de polis kapımızı çaldı'
Anahtar Kelimeler:
trt 1 yayın akışı Kendi Düşen Ağlamaz Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm doğru ele gününde
En Çok Okunan Haberler
AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki yol haritası belli oldu! AK Parti o büyükşehirlerde aday çıkarmayacak

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki yol haritası belli oldu! AK Parti o büyükşehirlerde aday çıkarmayacak

Kimlerin emekliliği ret veya iptal olur? 'Tespit ederlerse emekli...'

Kimlerin emekliliği ret veya iptal olur? 'Tespit ederlerse emekli...'

Somali Cumhurbaşkanı, ölümlü kazaya karışan oğluyla ilgili ilk kez konuştu! Oğlu kaçmamış... Verdiği tavsiyeyi de söyledi

Somali Cumhurbaşkanı, ölümlü kazaya karışan oğluyla ilgili ilk kez konuştu! Oğlu kaçmamış... Verdiği tavsiyeyi de söyledi

İYİ Parti 'İmamoğlu' krizi: Seni başkan seçtirmeyeceğiz

İYİ Parti 'İmamoğlu' krizi: Seni başkan seçtirmeyeceğiz

Gözyaşları içinde babasını anlattı! Anlattıkları herkesi ağlattı

Gözyaşları içinde babasını anlattı! Anlattıkları herkesi ağlattı

Aboubakar'ın kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!

Aboubakar'ın kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.