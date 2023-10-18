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  4. Kendi Düşen Ağlamaz'a bomba transfer! Arka Sokaklar'ın yıldızı kadroda

Kendi Düşen Ağlamaz'a bomba transfer! Arka Sokaklar'ın yıldızı kadroda

18.10.2023 13:08 | Son Güncelleme:
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Eylül Tumbar, Enes Koçak, Hakan Yılmaz ve Selen Soyder gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisi perşembe akşamlarına damga vuruyor. İlgiyle izlenen diziye yeni bir isim daha katıldı. Arka Sokaklar'ın yıldızı Kendi Düşen Ağlamaz'ın kadrosuna dahil oldu.

NGM imzalı Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide genç kuşağın iki yıldızı Eylül Tumbar ve Enes Koçak'a Hakan Yılmaz, Selen Soyder başrolde eşlik ediyor.

Batuhan Ekşi 1

Eğlenceli bir kitap uyarlaması olan dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Daha önce Arka Sokaklar dizisinde Yavuz karakterine hayat veren Batuhan Ekşi, Kendi Düşen Ağlamaz kadrosuna dahil oldu.

Batuhan Ekşi 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ekşi, perşembe akşamları yayınlanan diziye “Bilge” karakteriyle İtalya’da eğitim almış bir pasta şefi olarak dahil olacak.

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