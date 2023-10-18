Kendi Düşen Ağlamaz'a bomba transfer! Arka Sokaklar'ın yıldızı kadroda

NGM imzalı Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide genç kuşağın iki yıldızı Eylül Tumbar ve Enes Koçak'a Hakan Yılmaz, Selen Soyder başrolde eşlik ediyor.

Eğlenceli bir kitap uyarlaması olan dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Daha önce Arka Sokaklar dizisinde Yavuz karakterine hayat veren Batuhan Ekşi, Kendi Düşen Ağlamaz kadrosuna dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ekşi, perşembe akşamları yayınlanan diziye “Bilge” karakteriyle İtalya’da eğitim almış bir pasta şefi olarak dahil olacak.





