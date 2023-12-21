KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI İZLE 25. BÖLÜM! TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz saat kaçta? Son bölüm özeti

Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi bu akşam 25. bölümü ile ekrana gelecek. Sıcak bir aile komedisini konu alan Kendi Düşen Ağlamaz her hafta merakla bekleniyor. İşte Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SAAT KAÇTA?

Kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak gibi isimleri bulunduran Kendi Düşen Ağlamaz dizisi her hafta perşembe günleri ekrana geliyor. Sevilen dizi TRT1'de izleyiciyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz her perşembe saat 20.00'de yeni bölümü ile TRT1 ekranlarında yer alıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Alize ve Serkan'ın evliliklerinde altıncı ay dolmuştur. Serkan, Alize'yle baş başa kalabilmek için bir balayı planı yapar. Alize'nin ise o balayına gitmemek ve Serkan'la baş başa kalmamak için kendince güçlü nedenleri vardır. Bu nedenleri ise sadece Sinem'le paylaşır. Alize'yle eskisi gibi dert ortağı olmaya başlayan Sinem ise ona kendince bir tavsiye verir ancak Alize yine de ikna olmaz ve kendi planını devreye sokar. Serkan'ı Sapanca'da büyük bir sürpriz beklemektedir. Ancak diğer tarafta Alize-Serkan çifti için bambaşka planlar yapan biri daha vardır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI İZLE 25. BÖLÜM!

Alize, Serkan'ın odasından seslerin gelmesi üzerine Serkan'ın kapısını çalar. O sırada içeride olan Yeliz'i Alize görecek mi? Serkan, ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Yeliz, Serkan ve Alize'nin arasını bozabilmek için onları yeni bir tuzağa çeker. Ancak hesap edemediği şeyler vardır. Alize ve Serkan'ın Öteki Tekim isimli, çiftlerin katıldığı bir yarışmaya girmesine ön ayak olan Yeliz öyle bir şey yapar ki adeta stüdyoya bomba düşer. Artık işler hiç de hesap ettiği gibi gitmeyecektir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 İncir Ağacı

07:10 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:05 Diriliş “Ertuğrul”

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:05 Diriliş “Ertuğrul”

05:05 Lingo Türkiye

06:05 Kapanış





