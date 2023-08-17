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Kendi Düşen Ağlamaz dizi oyuncuları kimler, konusu ne? Kendi Düşen Ağlamaz 8. bölüm özeti ve TRT1 yayın akışı

17.08.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi Düşen Ağlamaz dizi oyuncuları ve 8. bölüm ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın başrolde olduğu dizi, her perşembe TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz dizi oyuncuları kimler, konusu ne? Kendi Düşen Ağlamaz 8. bölüm özeti ve TRT1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi ile ilgili gelişmeler izleyiciler tarafından araştırılıyor. TRT1'in sevilen dizisi, bu akşam 9. bölüm ile ekrana gelecek. Emre Kabakuşak ve İnci Balabanoğlu'nun yönetmen koltuğunu paylaştığı Kendi Düşen Ağlamaz dizi oyuncuları merak edildi. İşte Kendi Düşen Ağlamaz dizisi ile ilgili merak edilenler...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Hakan Yılmaz - Nurettin Soner
Selen Soyder - Sinem Devran
Eylül Tumbar - Alize Soner
Enes Koçak - Serkan Bıçakçı
Berat Yenilmez - Kadir
Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı
Yonca Şahinbaş
Serhan Onat - Alp Demirkan
Sema Çeyrekbaşı
Yiğit Kalkavan - Rıdvan
Sait Genay
Beste Yaralı
Çağla Boz - Tuğçe
Yiğit Kaan Yazıcı

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?

Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir. Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir. Babasının evlenmesini engellemek adına, onun karşı çıkacağı biriyle gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Fakat işler onun istediği gibi ilerlemeyecektir.

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Serkan’ın, Nurettin ve Sinem’in nişan organizasyonuna yardım etmesi Alize’yi oldukça üzer. Alize, Serkan’ın kendisinden uzaklaşmak ve hatta evliliklerini bitirmek istediğini sanmaktadır. Oysaki Serkan, hep birlikte oynadıkları oyundan ötürü Alize’ye karşı büyük bir vicdan azabı ve utanç duymaktadır. Üstüne bir de ortaya hiç hesapta olmayan en büyük sürpriz; yani aşk çıkınca bocalar., ne yapacağını bilemez. Alize ise evliliğini bitirme noktasına geldiğinde, hiç beklenmedik birinden aldığı bir tavsiyeyle sürpriz bir karar verir. Serkan için sonuna kadar mücadele edecek, evliliğini bitirmeyecektir. Serkan, Alize’den uzak kalabilmek için elinden geleni yaptıkça aşkın çekimi galip gelecek, kendisini Alize’nin yanında bulacaktır. Ancak Serkan’ın uzak tavırları da Alize’yi bir yere kadar tutabilecektir.

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Darıca Ailesi’nde, Türkan’ın ortaya çıkışı ve adının anılmaya başlamasıyla birlikte birtakım yüzleşmeler ve hesaplaşmalar yaşanır. Serkan farkında olmasa da annesi, artık onun yanı başındadır. Bu gerçeği ise şimdilik yalnızca Nurettin ve Sinem bilmektedir, tabii ki şimdilik çünkü her gerçeğin, ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:20 Adını Sen Koy

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

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