Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir, oyuncuları kimler? Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncuları

Kendi Düşen Ağlamaz konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisine dair detaylar merak edildi. Dizinin bu akşam TRT1 yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte diziye dair araştırmalar da hız kazandı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz konusu, oyuncuları ve 22 Haziran TRT1 yayın akışı...
Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir. Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir. Babasının evlenmesini engellemek adına, onun karşı çıkacağı biriyle gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Fakat işler onun istediği gibi ilerlemeyecektir.
Hakan Yılmaz - Nurettin Soner
Selen Soyder - Sinem Devran
Eylül Tumbar - Alize Soner
Enes Koçak - Serkan Bıçakçı
Berat Yenilmez - Kadir
Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı
Yonca Şahinbaş
Serhan Onat - Alp Demirkan
Sema Çeyrekbaşı
Yiğit Kalkavan - Rıdvan
Sait Genay
Beste Yaralı
Çağla Boz - Tuğçe
Yiğit Kaan Yazıcı