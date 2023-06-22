Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir, oyuncuları kimler? Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncuları

Kendi Düşen Ağlamaz konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisine dair detaylar merak edildi. Dizinin bu akşam TRT1 yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte diziye dair araştırmalar da hız kazandı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz konusu, oyuncuları ve 22 Haziran TRT1 yayın akışı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?

Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir. Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir. Babasının evlenmesini engellemek adına, onun karşı çıkacağı biriyle gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Fakat işler onun istediği gibi ilerlemeyecektir.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCULARI

Hakan Yılmaz - Nurettin Soner

Selen Soyder - Sinem Devran

Eylül Tumbar - Alize Soner

Enes Koçak - Serkan Bıçakçı

Berat Yenilmez - Kadir

Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı

Yonca Şahinbaş

Serhan Onat - Alp Demirkan

Sema Çeyrekbaşı

Yiğit Kalkavan - Rıdvan

Sait Genay

Beste Yaralı

Çağla Boz - Tuğçe

Yiğit Kaan Yazıcı

