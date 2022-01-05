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Kendi ölümüne gelinlikle gitti! Dünyanın ilk kadın seri katili: Lavinia Fisher

05.01.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korku-gerilim türündeki pek çok film ve dizide seri katillerin ilginç hikayelerine tanıdık olmuşsunuzdur. Tarih boyunca da aslında dünyanın pek çok noktasında birbirlerinden acımasız seri katiller yaşadı. Dünyanın ilk kadın seri katili olarak ünlenen Lavinia Fisher’in soğukkanlılık ile bezenen inanılmaz yaşam öyküsünü sizleri dehşete düşürecek.

Kendi ölümüne gelinlikle gitti! Dünyanın ilk kadın seri katili: Lavinia Fisher

Lavinia Fisher’in tüm dünyaya yayılan efsanesi aslında 200 yıl öncesine dayanıyor. Günümüzde bile Charleston’da yaşayan pek çok kişi bir şekilde Lavinia Fisher efsanesini duydu. Çünkü dünyanın ilk kadın seri katili Lavinia Fisher kocası John Fisher ile birlikte 'The Six Mile Wayfarer House' isimli bir otel işletiyordu. Kasabaya ilk kez gelenlerin en çok tercih ettiği otellerin arasında yer alan yer aslında Lavinia Fisher’in ölüm mabediydi. Lavinia Fisher müşterilerinin odalarına bir mekanizma kurarak onları adeta ölüme çağrıyordu. .Odalardaki yatakların altına özel bir mekanizma yerleştiren Fisher'lar, misafir yatağa uzandığında, o özel mekanizmayı açıyor ve misafirin, odaların hemen altında yer alan karanlık bodrum katına düşmesini sağlıyorlardı. Lavinia'nın ikram ettiği çayı içtiği için yeterince sersem olan misafiri, bodrum katında Lavinia'nın kocası John Fisher, elinde bir baltayla bekliyor olurdu.

EMNİYET GÜÇLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

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Otele gelip ardından ortadan kaybolan misafirlerinin sayısının dikkat çekici bir şekilde artması emniyet güçlerini harekete geçirdi. Emniyet durum hakkında araştırmalarını yürütse de ellerinde herhangi bir kanıt olmadığı için hiçbir şey yapamıyordu. Ancak Georgia’dan Charleston’a gitmekte olan John Peeples isimli bir yolcu, çiftin oyununu bozdu. Fisher’ların otelinde kalmak için gelen Peeples’e odasının hazır olmadığını söyleyen Lavinia, ona çay ikram etti. Peeples çay içmeyi sevmiyordu ancak otel sahiplerine ayıp olmaması için çayı içiyormuş gibi yapıp yanındaki saksının dibine döktü. Lavinia ve kocasının hal ve tavırlarından hoşlanmayan John Peeples, odasına gittiğinde, her an tetikte olmak adına, o gece sandalyede uyumaya karar verdi. Peeples, uyumaya çalışırken yatağın altında bir mekanizmanın açıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı ve kendisini pencereden dışarı atarak koşar adım emniyet güçlerine gitti.

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İDAMA GELİNLİKLE GİTTİ

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Peeples’in ihbarından sonra otelde araştırma yapan emniyet güçleri daha öncesinde kaybolan müşterilerin özel eşyalarını buldu. Cesetlerin ise otelin arazine gömüldüğü ortaya çıktı. Çiftin Old City Jail hapishanesinde asılmasına karar verildi. Ölmek istemediğini dile getiren Lavinia Fisher, o dönemlerde evli kadınların idam edilmesinin yasak olduğunu hatırlattı. Çözüm olarak ise ilk olarak eşi John’un idam edilmesine karar verildi. Lavinia idama doğru giderken güzelliğiyle birilerini etkileyebilmek ve onunla evlenmesini sağlamak için gelinlikle gitmeyi tercih etti. Lavinia ölmeden önceki son sözleriyle de uzun bir süre konuşuldu. Dünyanın ilk kadın seri katili ölmeden önce halka, “Cehenneme mesajınızı gönderirim” diyerek seslendi.

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