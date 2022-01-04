Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eşini öldürüp cinsel ilişkiye girmişti! Rusya’da infial yaratan olayda yeni gelişme ortaya çıktı

Eşini öldürüp cinsel ilişkiye girmişti! Rusya’da infial yaratan olayda yeni gelişme ortaya çıktı

04.01.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Petersburg şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Marina Kokhal isimli kadın, kendisini aldattığını düşündüğü kocası Alexander Yushko'yu bıçaklayarak öldürmüştü. Yaşanan olaya dair yeni detaylar ortaya çıktı. Rusya’da infial yaratan olay sırasında cani kadının eşini parçalara ayırdığı anlarda Alexander Yushko’nun hala hayatta olduğu ortaya çıktı.

Eşini öldürüp cinsel ilişkiye girmişti! Rusya’da infial yaratan olayda yeni gelişme ortaya çıktı

Rusya’da yaşayan Marina Kokhal isimli bir kadın rapçi eşini aldattığı iddiasıyla öldürüp cinsel ilişkiye girmişti. Eşine adeta işkence eden Kokhal onun bedenini de parçalara ayırmıştı. Genç bir kadınla ilişki olduğunu düşündüğü kocasını öldürdükten sonra kanını içen Kokhal, eşinin parmaklarını farelere yedirmişti. Korkunç cinayetle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Yeni adli kanıtlar, gerçek adı Alexander Yushko olan rapçi Cartwright'ın, eşinin bedenini parçalamaya başladığında hala hayatta olduğunu gösterdi.

Los Angeles’ın kötü şöhrete sahip Cecil Oteli ve korku filmlerini aratmayacak tüyler ürperten hikayesi!Los Angeles’ın kötü şöhrete sahip Cecil Oteli ve korku filmlerini aratmayacak tüyler ürperten hikayesi!

KOCASININ UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İÇİN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ

4

Kokhal, yaşanan olayın sonrasında polis ekiplerince tutuklanmıştı. Polis yaptığı araştırmalarda Kokhal’ın kocasının genç bir kadınla ilişki yaşadığını ve kendi evlerine çok yakın bir yerden daire kiraladığını öğrenince kıskançlık krizine girip eşini öldürdüğünü belirtti.

3

Kokhal ise ifadesinde kocasının aşırı derecede uyuşturucu aldığını ve bu yüzden öldüğünü, kocasının cansız bedenini görünce hayranlarının öldüğünü öğrenmemesi için kocasının cesedini parçalara ayırdığını söylemişti. Rapçi olan Alexander'ın ise uyuşturucudan öldüğüne dair kanıt bulunamadı. Alexander'ın cansız bedenine ait parçaların bir kısmı evindeki buzdolabında, diğer kısmı ise çöp kutusunda bulundu.

Dünyanın en eğitimli ve korkunç seri katili: Ted BundyDünyanın en eğitimli ve korkunç seri katili: Ted Bundy


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en uzun ismine sahip kadını! Adı tam 1019 harften oluşuyorDünyanın en uzun ismine sahip kadını! Adı tam 1019 harften oluşuyor
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Dünyada sadece o yapıyor! Kuşkonmazlarla geleceği öngörüyorDünyada sadece o yapıyor! Kuşkonmazlarla geleceği öngörüyor
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

Dünyada sadece o yapıyor! Kuşkonmazlarla geleceği öngörüyor

Dünyada sadece o yapıyor! Kuşkonmazlarla geleceği öngörüyor

Atatürk tasarlamıştı! Danimarka o köyü yarattı

Atatürk tasarlamıştı! Danimarka o köyü yarattı

10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı! Ağlayarak açıkladı

10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı! Ağlayarak açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

“Bir daha katılmayacağım” dedi! Vin Diesel’e sert cevap verdi

“Bir daha katılmayacağım” dedi! Vin Diesel’e sert cevap verdi

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.