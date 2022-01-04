Eşini öldürüp cinsel ilişkiye girmişti! Rusya’da infial yaratan olayda yeni gelişme ortaya çıktı

Rusya’da yaşayan Marina Kokhal isimli bir kadın rapçi eşini aldattığı iddiasıyla öldürüp cinsel ilişkiye girmişti. Eşine adeta işkence eden Kokhal onun bedenini de parçalara ayırmıştı. Genç bir kadınla ilişki olduğunu düşündüğü kocasını öldürdükten sonra kanını içen Kokhal, eşinin parmaklarını farelere yedirmişti. Korkunç cinayetle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Yeni adli kanıtlar, gerçek adı Alexander Yushko olan rapçi Cartwright'ın, eşinin bedenini parçalamaya başladığında hala hayatta olduğunu gösterdi.

KOCASININ UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İÇİN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ

Kokhal, yaşanan olayın sonrasında polis ekiplerince tutuklanmıştı. Polis yaptığı araştırmalarda Kokhal’ın kocasının genç bir kadınla ilişki yaşadığını ve kendi evlerine çok yakın bir yerden daire kiraladığını öğrenince kıskançlık krizine girip eşini öldürdüğünü belirtti.

Kokhal ise ifadesinde kocasının aşırı derecede uyuşturucu aldığını ve bu yüzden öldüğünü, kocasının cansız bedenini görünce hayranlarının öldüğünü öğrenmemesi için kocasının cesedini parçalara ayırdığını söylemişti. Rapçi olan Alexander'ın ise uyuşturucudan öldüğüne dair kanıt bulunamadı. Alexander'ın cansız bedenine ait parçaların bir kısmı evindeki buzdolabında, diğer kısmı ise çöp kutusunda bulundu.



