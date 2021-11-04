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Kendi ölümünü bilen Alois Irlmaier’in kehanetleri tüyler ürpertiyor! Üçüncü Dünya Savaşı’nın tarihini verdi

04.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maden işçisi olarak çalışan Almanya doğumlu Alois Irlmaier, kendi ölümü de dâhil olmak üzere ortaya attığı kehanetlerin gerçek olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Onun yaşadığı yıllarda Üçüncü Dünya Savaşı’nın söylentileri dolaşıyordu ama Irlamaier’in söyledikleri onun büyücü olarak suçlanmasına neden oldu. Başlarda sıradan bir Alman vatandaşı olarak merak uyandıran Alois Irlmaier, pek çok yaşanan olayı tahmin etmesiyle tarihe adını yazdırdı.

Kendi ölümünü bilen Alois Irlmaier’in kehanetleri tüyler ürpertiyor! Üçüncü Dünya Savaşı’nın tarihini verdi

Tarih boyunca kehanetler ve insanların geleceğe dair bilgi sahibi olma arzusu var olmaya devam etti. Nostradamus ve Baba Vanga gibi kahinlerin kehanetleri yüzyıllar boyunca konuşuldu. Kendi ölüm tarihini verdikten sonra gözlerin çevrildiği isim Alois Irlmaier, Üçüncü Dünya Savaşı’na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAKİ BÖLGELERİ GÖSTERDİ

1894 yılında Almanya'da doğan Irlmaier (ölümü 1959) profesyonel bir sondaj kuyu kazıcısıydı ve çubuk ile maden arayıcısı olarak çalışıyordu. Aynı zamanda gelecekten haber veren biri olan Irlmaier'in, 2. Dünya Savaşı boyunca bombalanacak bölgeleri ve birkaç kayıp kişiyi bulma konusunda oldukça isabetli kehanetleri vardı.

BÜYÜCÜ OLARAK İSİMLENDİRİLDİ

İkinci Dünya Savaşı sırasında öngörülerinin gerçekleşmesi onun büyük bir ün kazanmasını sağladı. Bu yeteneği sayesinde sonraki yıllarda çeşitli soruşturmaların çözülmesinde başlıca rol üstlendi. Ancak söylediklerinin doğru olması onun zaman içinde büyücü olarak nitelendirilmesine neden oldu. Bu olaylar onun büyücülük ve sahtekârlık nedeniyle mahkemeye verilmesi ve davanın düşmesinden sonra değişmeye başladı. Irlmaier, bu davada kendisinin bir sahtekâr ve şarlatan olmadığını kanıtladı.

KENDİ ÖLÜMÜNÜ BİLDİ

Irlmaier, gelecekle ilgili bilgileri bazen bir film izliyormuşçasına sinema ekranında beliren rakamlar, şifreler ya da tamamlanmamış veriler şeklinde görüyordu. Kendisinin 1959 Temmuz'undaki ölümünü de tahmin etmişti. Son sözleri ise 'Gördüğüm şeyleri yaşamak zorunda kalmayacağım için, gidebileceğime (öleceğime) seviniyorum.' oldu.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI KEHANETİ

Üçüncü Dünya Savaşı’nın Orta Doğu’da başlayacağından söz eden Irlmaier, “Her şey barışı çağırıyor. Şalom (Shalom – İbranice barış ve esenlik demek)! Sonra her şey ortaya çıkar ve açık olur; Orta Doğu'da aniden yeni bir savaş alevlenir, büyük deniz güçleri Akdeniz'de düşmanlarla karşı karşıya kalır! Durum oldukça gergindir! Fakat asıl kıvılcım Balkanlar'da ateşlenir. Büyük bir şeyin düştüğünü görüyorum. Hemen yanında kanlı bir hançer duruyor. Sonrasında da darbe etkisi çok açık olacaktır. İki kişi hiyerarşik sıralamada üçüncü sırada olan birini öldürecek.Bu iki kişi başkalarından para aldılar o yetkiliyi öldürmeleri için. Katillerden birisi ufak-tefek siyahi bir adam ve diğeri ise biraz daha uzun ve açık renkli saçı olan birisi! Bence bu olay Balkanlar'da gerçekleşecek fakat bunu tam olarak söyleyemiyorum. Bu olayın intikamı hemen gelecek bu uçsuz-bucaksız su üzerinden…” dedi.

Üçüncü Dünya Savaşı’nın yılını tam olarak göremediğini belirten kahin, “3. Dünya Savaşı kesinlikle gelecek ama yılını öngöremiyorum.Milyonlarca insan tarafından da gözlemlenecek, gökyüzündeki işaretler öncesinde olacak. Savaş, hasat zamanından hemen önce, yağmurlu bir gecede başlayacak." diye konuştu.

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