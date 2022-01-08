Kendi ölümünü dahi bilen kahin Robert Nixon’un kehanetleri bir bir gerçekleşti! 2022 yılı öngörüleri tüyler ürpertti

Tarih boyunca pek çok insan geleceğe dair bir takım kehanetlerde bulundu. Baba Vanga, Nostradamus ve Shipton Ana gibi isimler tarihin en ünlü kahinleri arasına girmeyi başardı. Ancak kehanetleri bir bir gerçekleşmesine adı az duyulan bir isim Robert Nixon’un öngörüleri geleceğe ışık tuttu. Nixon, 2022 yılında ülkeler arasındaki gerilimin artacağından söz ederken olası bir savaşın işaretlerini de verdi.

KENDİ ÖLÜMÜ ŞEKLİNİ TAHMİN ETTİ

15.yy’da İngiltere’de yaşayan bir çiftçi olan Robert Nixon, çok az konuşan oldukça sessiz bir insandı. Çevresindekiler az konuştuğu için onun zihinsel bir engeli olduğunu düşünüyordu. Nixon ise konuştuğunda genellikle geleceğe dair gördüğü durumları adeta mırıldanarak söylüyordu. Kendisinin açlıktan öleceğini tahmin eden Nixon’un söyledikleri gerçekleşti. Bir aşçının kendisini yanlışlıkla dolaba kilitlemesi sonucunda açlıktan dolayı hayatını kaybeden Nixon, ölüm şeklini bilmesiyle tarihe geçti.

KEHANETLERİ GERÇEKLEŞTİ

Nixon’un yüzyıllar öncesinden dile getirdiği gelecek yönelik kehanetlerin büyük bir bölümü gerçekleşti. Nixon, herkesin ağzında kendilerine ait bir bacalarının olacağını söyleyerek aslında tütün ve tütün mamüllerine gönderme yaptı. Ay’a roketle yolculuğun mümkün olacağı, ses kayıt cihazları ve ampüllerinin icat edileceği Nixon’un diğer gerçekleşen kehanetleri arasında yerini aldı. 2022 yılında gergin bir havanın varlığından söz eden Nixon aynı zamanda dünyanın sonunun insanlık için korkunç bir şekilde geleceğini ve bu tarihin uzak olmadığını dile getirdi.



