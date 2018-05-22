MAGAZİN

'Kendimi daha romantik bir resimde görmek istedim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon 'Fi’de 'Özge' karakterini canlandıran, ara vermeden puhutv’nin projesi 'Dip’te 'Ekin' karakterine hayat veren Berrak Tüzünataç, Based İstanbul dergisinin bu ayki kapağında yer aldı.

'Kendimi daha romantik bir resimde görmek istedim'

Bu zamana kadar birbirinden farklı karakterlere hayat veren Berrak Tüzünataç, son iki bölümü yayınlanacak olan 'Dip’te şifreli şiirler yazan bir dâhiyi canlandırıyor.

Merakla izlenen dizide İlker Kaleli ve Neslihan Atagül’le birlikte başrolü paylaşan güzel oyuncu, "Özge’den sonra kendimi daha romantik bir resimde görmek istedim. Sanki Özge’yle de anca öyle vedalaşacak gibiydim. Kendimin o tarafını kamera önünde çıkarmalıydım. Daha dişi, daha feminen, daha romantik bir figür görmeyi kendim için istedim. Dip’in hikayesini sevmemin yanı sıra Ekin’in de hikayedeki konumunu çok sevdim. Çok görmediğimiz ama aslında tamamen onun yüzünden ne yaşandıysa yaşanmış bir karakter. O yüzden ne yaşadığını merak ettiğimiz bir karakter” dedi.

'Dip', 25 Mayıs’ta son iki bölümü yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
berrak tüzünataç magazin

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