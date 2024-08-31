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Kendini maneviyata adamıştı... Yaşar Alptekin Esra Ezmeci'ye konuk oldu! Özel hayatını açık açık anlattı! Jigolo itirafı şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.08.2024 07:43
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Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin her şeyi geride bırakarak maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Beş vakit namaz kılmaya başlayan Alptekin değişimiyle de uzun süre konuşulmuştu. Ünlü isim uzun bir aradan sonra Esra Ezmeci'ye konuk oldu ve itiraflarıyla şaşırttı. Özel hayatını ise hiç çekinmeden anlattı.

MYNET-Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin artık gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir zamanlar manken, dansçı ve oyuncu olan Alptekin radikal bir karar alarak kendini maneviyata adamıştı.

Yıllar içindeki değişimiyle de uzun süre gündemde kalan Alptekin şimdi de Esra Ezmeci'nin YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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'EŞİMİ EN YAKINI İLE ALDATTIM'

Özel hayatına dair soruları açık açık yanıtlayan Yaşar Alptekin Ezmeci'nin "Eşinizi aldattınız mı?" sorusuna "İlk eşim çok kıskançtı. Yapmadığım şeylerle bana ithamda bulunuyordu. En yakınında bulunan kişiyle aldattım. Hemen duysun ve boşansın diye." yanıtını verdi.

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'JİGOLO DİYORLARDI BANA...'

Alptekin'in bu yanıtı ile çok şaşıran Ezmeci ünlü isme Gönül Yazar'la birlikteliğini hatırlattı. Alptekin "İkimizde ilişkimizi saklamadık. Herkes biliyordu. Jigolo diyorlardı bana. Ama o çıkıp tam tersi ben değil o para harcıyor diye açıklamada bulundu. Doğruyu söyleyen harbi kadındı” diyerek yanıt verdi. Yaşar Alptekin'in bu itirafları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Yaşar Alptekin
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