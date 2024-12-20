Kendini Noel ağacına çevirdi! Bella Thorne yine adından söz ettirdi

Tam adıyla Anabella Avery Thorne, Bella Thorne ne yapsa olay oluyor.

2010 yılında Shake It Up (Haydi Çalkala) dizisinde canlandırdığı CeCe Jones karakteri ile büyük bir çıkış yapan Bella Thorne son olarak senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği, 18 yaş sınırlı filmiyle de dikkatleri üzerine toplamıştı.

Onlyfans'a katıldığı anda rekor kıran Bella bu sefer de kendini Noel ağacına çevirdi.

Kırmızı sütyen ve taytını Noel ışıklarıyla süsleyen Bella Thorne takipçilerinin dikkatini çekmeye başardı.

Bella'nın büyük ihtimalle bir dergi için verdiği bu pozlara beğeni yağdı.



Yaptığı cesur paylaşımlarla çılgın hayat tarzıyla zaman zaman gündeme gelen Bella Thorne en son çıplak fotoğraflarının çalınmasıyla haber olmuştu. Fotoğrafları çalındıktan sonra tehdit edildiği için kendi fotoğraflarını paylaşan oyuncu Bella Thorne son dönemde müstehcen çekimlerle gündeme geliyordu.