Kendini psikolog olarak tanıtıp kadının gözlerine deterjan enjekte etti!

Kuzey Carolina’dan Jewel Shuping, hayatını değiştiren korkunç bir olayı anlattı. Shuping, çocukken kör olmayı hayal ettiğini ve bu düşüncenin kendisini çok etkilediğini söyledi.

KENDİNİ PSİKOLOG OLARAK TANITMIŞ

2006 yılında Chicago’da tanıştığı bir adam, Shuping’e kendisini psikolog olarak tanıttı. Shuping’in iddiasına göre, bu kişi onu iki hafta boyunca ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmesini engelleyerek evinde tuttu. Ardından gözlerine güçlü bir deterjan döktü ve hastaneye gitmeden önce yarım saat bekletti.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Bu saldırı sonucunda Shuping, görme yetisini tamamen kaybetti. Shuping, olayın rızası dışında gerçekleştiğini ve tanıdığı kişinin çocukluk anılarını kullanarak onu manipüle ettiğini belirtti. “Bu kişinin bana yaptığı şey, bugün bile hayatımı etkiliyor,” dedi.