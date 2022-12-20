Kendini tatmin sahnesiyle günlerce konuşulmuştu! Hafsanur Sancaktutan derin bacak dekoltesiyle boy gösterdi

Son Yaz dizisindeki performansıyla adını geniş bir kitleye duyuran Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleriyle gündemde uzun süre kalmıştı. Hem işi hem de özel hayatıyla ön planda olan güzel oyuncu Sancaktutan renkli elbisesiyle boy gösterdi.

Bacak dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı. "Sade ve güzel", "Ayrılık da unutulur" yorumları alan Sancaktutan'a beğeni yağdı.

Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan oyunculuk kariyerlerindeki başarılı adımları kadar 3,5 yıldır gözlerden uzak yaşadıkları ilişkisiyle gündemdeydi. Aynı evde yaşayan ünlü çift geçtiğimiz hafta iddialara göre ayrıldı.



