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Kendiniz de yapabilirsiniz: Ahşap gözlük dolabı yapımı için izlemeniz gereken yol!

26.07.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde yer verdiğiniz ahşap ürünlerinde yalnızca dekoratif özelliğe sahip olmasını değil, işlevsel olmasını da istiyorsanız sizin için güzel bir seçenekle karşınızdayız. Özellikle yaz aylarında fazlaca işinize yarayacak ahşap gözlük dolabı yapımı ile hayalinizdeki mini dolabı gerçek hayata taşıyabilirsiniz. Gözlüklerinizin kırılmasının da önüne geçecek ahşap gözlük dolabı sayesinde çekmecede gözlük ararken dakikalarınızı kaybetmek zorunda da kalmayacaksınız. İşte ahşap gözlük dolabı yapımı...

Ahşap gözlük dolabı yapımı başta kulağa zor bir işlem gibi gelse de düşündüğünüzden daha kolay yapılabilecek bir ürün. Kontraplak parçaları, zımpara ve yapıştırıcının bir araya gelmesiyle kısa sürede kendinizin de yapabileceği ahşap gözlük dolabını uzun uğraşlar vermeden kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte bunun için izlemeniz gereken adımlar:

KENDİN YAP: AHŞAP GÖZLÜK DOLABI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Ahşap kontraplak,
Zımpara,
Hızlı yapıştırıcı,
Soğutucu,
Maket bıçağı,
Gönye

Yapılışı:

Ahşap gözlük dolabı yapmak için önceden kesilmiş tahtaları kullanacağız.

Ahşabı dilediğiniz hemen hemen her yapı markette bulabilirsiniz.
İlk olarak alt tabakayı zemine koyup yanları yapıştırmalısınız.Yapıştırma işleminin daha sağlam ve hızlı olması için maket bıçağı ile yapıştıracağımız yüzeylere yarıklar açıyoruz.

İlk olarak ilk köşe kısmına yarıklar açıp yapıştırıcıyı dışarıya taşmayacak şekilde sürüyoruz.Demir gönye yardımı ile yapıştıracağımız kenarı 90 derecelik açı ile 15-20 saniye bekliyoruz.Yapıştırıcı kuruduktan sonra üzerine soğutucu sprey sıkıyoruz.

Daha sonra dolabımızın orta kısmına yine aynı şekilde yarıklar açarak demir gönye yardımıyla orta kısmını yapıştırıyoruz ve kurumasını bekliyoruz.Yapıştırıcı kuruduktan sonra üzerine soğutucu sprey sıkıyoruz.

Kalan diğer köşe kısımlara da aynı işlemleri sırasıyla; kalan diğer yan kısım,üst ve alt kısımlara uyguluyoruz.

Alt ve üst kısmında dikkat etmemiz gereken şey hizalamayı düzgün bir şekilde yapmak olacak.

Rafları arttırmak ve genişliğini arttırmak isterseniz ona uygun olarak ahşaplarınızı kestirmeniz gerekli.

Tüm işlemlerden sonra 180 numara zımpara ile zımparalayıp akrilik boyalarla boyayıp sprey vernik ile vernikleyebilirsiniz.

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