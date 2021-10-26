Kendinizi şef gibi hissedeceksiniz! Cafe de Paris sosu nasıl yapılır? İşte Cafe de Paris sosu tarifi...

Cafe de Paris, dünya mutfağının en ünlü soslarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Hemen hemen her et yemeği ile mükemmel bir uyum yakalayan bu sosun tarifine geçmeden önce sizlere ünlenmesini pekiştiren bir rivayetten söz edeceğiz. Rivayete göre, sosun asıl mucidi Cafe de Paris restoranın sahibi Freddy Dumont'un kayınpederi ve bir başka restoran işletmecisi olan (Restaurant du Coq D'or ) Mösyö Boubier olarak biliniyor. Boubier'in kızı Freddy Dumont ile evlendiğinde sosun tarifi bir nevi çeyiz olarak Dumont ailesine geçti. Günümüzda hala sosun orijinal tarifi bir meslek sırrı gibi saklanıyor. Sadece lisans sahibi sayılı restoranlarda sunulabiliyor.

CAFE DE PARİS SOSU TARİFİ

MALZEMELER

100 gr. tereyağı

1 adet doğranmış soğan

4 diş sarımsak

50 ml krema

1 çorba kaşığı hardal

1/2çorba kaşığı ketçap

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

İlk adımda tereyağı eritilir ve soğan ile sarımsak kavrulur. Hardal, ketçap ve köri bu kavrulan soğan ile sarımsaklara eklenir. Ardından sosu tatlandırmak için karabiber ve tuz ekleyin. Sos kaynamaya başlayınca krema eklenir ve kaynamaya bırakılır. Kremanın ve hardalın kesilmemesi için hızlı bir şekilde karıştırılır. Sosun kesilmemesi için sıcak bir şekilde sıcak etin üzerine konulması gerekir.



