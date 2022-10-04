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  4. Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

04.10.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin platformunda içerik üreten ABD'li bir çift, son dönemde oldukça dikkat çekti. Aralarında neredeyse 1 metre boy farkı bulunan Jake ve Airika ile ilgili en çok merak edilen şey ise cinsel hayatları.

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Tiktok'u da aktif olarak kullanan ikili, sık sık takipçilerinin meraklı sorularına maruz kalıyor. Özellikle seks hayatlarına ilişkin birçok tahmin ve soru alan çift, meraklı kullanıcıları aradıkları cevapları bulmak için yetişkin içerik platformundaki profillerine yönlendirmeyi tercih etttiklerini söyledi.

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CÜCELİK VAR

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22 yaşındaki Airika'da cücelik var ve genç kadın bu sebeple 1.20 santimetre uzunluğunda. Erkek arkadaşı Jake ise 2 metreden uzun ve çiftin arasında ciddi bir boy farkı var. Ama söylediklerine göre bu ilişkilerinde umursadıkları bir detay değil.

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TİYE ALIYORLAR

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İkili bu durumu tiye almayı ve bir eğlenceye dönüştürmeyi de başarmışlar. Bu duruma dair türlü espriler içeren gönderilerle dolu sosyal medya hesapları, durumu gözler önüne seriyor.


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boy farkı
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