Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Tiktok'u da aktif olarak kullanan ikili, sık sık takipçilerinin meraklı sorularına maruz kalıyor. Özellikle seks hayatlarına ilişkin birçok tahmin ve soru alan çift, meraklı kullanıcıları aradıkları cevapları bulmak için yetişkin içerik platformundaki profillerine yönlendirmeyi tercih etttiklerini söyledi.

CÜCELİK VAR

22 yaşındaki Airika'da cücelik var ve genç kadın bu sebeple 1.20 santimetre uzunluğunda. Erkek arkadaşı Jake ise 2 metreden uzun ve çiftin arasında ciddi bir boy farkı var. Ama söylediklerine göre bu ilişkilerinde umursadıkları bir detay değil.

TİYE ALIYORLAR

İkili bu durumu tiye almayı ve bir eğlenceye dönüştürmeyi de başarmışlar. Bu duruma dair türlü espriler içeren gönderilerle dolu sosyal medya hesapları, durumu gözler önüne seriyor.



