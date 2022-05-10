Sosyal medyada gündem oldu! Köpeğiyle beraber telefon kulübesinde kendisini karantinaya aldı

Çin’de koronavirüs önlemleri varyantların kendisini göstermesiyle yeniden attırıldı. Hükümetin ‘sıfır vaka’ politikası kapsamında önlemlerin dozunu arttırması sosyal medyada bölgeden paylaşılan görüntülerin gündem yaratmasına neden oldu. Esquire China dergisine göre, 50'li yaşlarında isimsiz bir kadın, Nisan ayının büyük bir bölümünü köpeğiyle birlikte bir telefon kulübesinde yaşayarak geçirdi.

“ÜCRETSİZ VE ÇOK BEĞENDİM”

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da “Şangaylı bir kadın ve köpeği bir ay boyunca telefon kulübesinde yaşıyor” başlığıyla paylaşılan görüntülerde kadının çamaşırlarını astığı ve köpeğiyle eğlendiği anlar kameralara yansıdı.

Geçen hafta bir röportaj için kadınla görüşen devlet haber kaynağı China Youth Daily'ye göre, telefon kulübesinde yaşamasının nedeni olarak isimsiz kadın ücretsiz olmasını gösterdi. Telefon kulübesinde yaşayan kadın, “Telefon kulübesinde yaşamayı seçtim çünkü orası çok sessiz. Sadece 1 metrekare olmasına rağmen ücretsiz ve başkalarıyla paylaşmak zorunda değilsin. Çok beğendim" dedi.

ARKADAŞININ EVİNE TAŞINDI

Şangay’da bir yerli olarak yaşamayı seçtiğini ve kimya mühendisliğinden mezun olduğunu dile getiren kadın, “Kimya mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yıllar önce ihracat işinde çalışıyordum. Şu anda işsizim. Basit yaşamayı seviyorum. Hayatım şu an fena değil. Yemeğim var, kalın giyiniyorum ve sağlıklıyım. Covid testlerim de iyi" diye konuştu.



