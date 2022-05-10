Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada gündem oldu! Köpeğiyle beraber telefon kulübesinde kendisini karantinaya aldı

Sosyal medyada gündem oldu! Köpeğiyle beraber telefon kulübesinde kendisini karantinaya aldı

10.05.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de koronavirüs pandemisi kapsamında karantina uygulamaları bölgesel olarak devam ediyor. Özellikle Çin’in en kalabalık şehirlerinden bir olan Şangay’da ‘sıfır vaka’ politikası kapsamında sokağa çıkma yasaklarını uyguluyor. Çin’de ismi açıklanmayan göçmen bir kadının koronavirüs önlemleri çerçevesinde bir telefon kulübesinde bir ay boyunca köpeğiyle birlikte kendisini karantinaya aldığı anlar viral oldu.

Çin’de koronavirüs önlemleri varyantların kendisini göstermesiyle yeniden attırıldı. Hükümetin ‘sıfır vaka’ politikası kapsamında önlemlerin dozunu arttırması sosyal medyada bölgeden paylaşılan görüntülerin gündem yaratmasına neden oldu. Esquire China dergisine göre, 50'li yaşlarında isimsiz bir kadın, Nisan ayının büyük bir bölümünü köpeğiyle birlikte bir telefon kulübesinde yaşayarak geçirdi.

Akılalmaz görüntüler! Evlerden çığlık sesleri yükseldi: Milyonlarca kişi aç kalıyorAkılalmaz görüntüler! Evlerden çığlık sesleri yükseldi: Milyonlarca kişi aç kalıyor

“ÜCRETSİZ VE ÇOK BEĞENDİM”

1

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da “Şangaylı bir kadın ve köpeği bir ay boyunca telefon kulübesinde yaşıyor” başlığıyla paylaşılan görüntülerde kadının çamaşırlarını astığı ve köpeğiyle eğlendiği anlar kameralara yansıdı.

Geçen hafta bir röportaj için kadınla görüşen devlet haber kaynağı China Youth Daily'ye göre, telefon kulübesinde yaşamasının nedeni olarak isimsiz kadın ücretsiz olmasını gösterdi. Telefon kulübesinde yaşayan kadın, “Telefon kulübesinde yaşamayı seçtim çünkü orası çok sessiz. Sadece 1 metrekare olmasına rağmen ücretsiz ve başkalarıyla paylaşmak zorunda değilsin. Çok beğendim" dedi.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 25 milyonluk Şangay’da evleri karantina merkezine dönüştürülen halk isyan ettiDünya bu görüntüleri konuşuyor! 25 milyonluk Şangay’da evleri karantina merkezine dönüştürülen halk isyan etti

ARKADAŞININ EVİNE TAŞINDI

2

Şangay’da bir yerli olarak yaşamayı seçtiğini ve kimya mühendisliğinden mezun olduğunu dile getiren kadın, “Kimya mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yıllar önce ihracat işinde çalışıyordum. Şu anda işsizim. Basit yaşamayı seviyorum. Hayatım şu an fena değil. Yemeğim var, kalın giyiniyorum ve sağlıklıyım. Covid testlerim de iyi" diye konuştu.

Şangay’daki koronavirüs kısıtlamalarından şaşırtan görüntüler! Ofisler hastaneye dönüştürüldüŞangay’daki koronavirüs kısıtlamalarından şaşırtan görüntüler! Ofisler hastaneye dönüştürüldü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''
Putin'in gizli sevgilisi bir kez daha hamile kaldı! Putin'in gizli sevgilisi bir kez daha hamile kaldı!
İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe ettiİlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

Mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocukla üçlü ilişki...

Mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocukla üçlü ilişki...

“Bu yaz başlıyor” dedi! Kıyameti gün gün anlattı

“Bu yaz başlıyor” dedi! Kıyameti gün gün anlattı

Tarikat liderinin dışkısını yediler, terini içtiler

Tarikat liderinin dışkısını yediler, terini içtiler

İlginizi Çekebilir

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Anne-kızı ayırt edemiyorlar! “İkiz gibisiniz”

Anne-kızı ayırt edemiyorlar! “İkiz gibisiniz”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Elektrikler kesilince gelin yanlış damatla evlendi

Elektrikler kesilince gelin yanlış damatla evlendi

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.