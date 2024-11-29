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  4. Kendisi yalı dairesinde oturuyor! Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu annesi için kesenin ağzını açtı! Tuttuğu evin kirası dudak uçuklattı

Kendisi yalı dairesinde oturuyor! Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu annesi için kesenin ağzını açtı! Tuttuğu evin kirası dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.11.2024 15:02
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Seyran' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Afra Saraçoğlu özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de annesine yaptığı büyük bir jestle gündeme geldi. Kendisi yalı dairesinde oturan Saraçoğlu annesinin kendisine yakın olması için ona da bir ev tuttu. Annesine tuttuğu evin kirası ise dudak uçuklattı.

Kendisi yalı dairesinde oturuyor! Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu annesi için kesenin ağzını açtı! Tuttuğu evin kirası dudak uçuklattı

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteri ile büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu her adımıyla adından söz ettiriyor.

Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü isim şimdi de annesine yaptığı bir jest ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Kendisi yalı dairesinde oturduğu bilinen Saraçoğlu annesinin kendisine yakın olması için ona da bir ev tuttu. Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre ünlü oyuncunun annesi için tuttuğu evin kirası tam tamına 80 bin TL.

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BÖLÜM BAŞI KAZANCI...

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle de adından sık sık söz ettiğimiz Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'ndan bölüm başına 1 milyon TL kazandığı iddia edilmişti.

Firmaların reklam filmlerinde oynatmak için peşinden koştuğu Saraçoğlu'nun dev bir anlaşmaya daha imza atacağı ortaya çıkmıştı.
Güzel oyuncunun bu reklam filminden istediği rakamın ise 500 bin dolar olduğu söylenmişti.

Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını
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