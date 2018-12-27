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Kendisini takip eden adamın penisini kesti!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 27.12.2018 11:37 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir kadın kendisini bir süredir takip ederek rahatsız eden adamın penisini kesip hastaneye götürdü.

Kendisini takip eden adamın penisini kesti!

Mumbai'de yaşayan 47 yaşındaki kadının olayı daha önceden planladığı ve iki erkek komşusundan yardım aldığı belirtildi.

Olayı soruşturan polis Gajanan Kabdule, AFP'ye yaptığı açıklamada "Kadını ve iki suç ortağını tutukladık. Kadın, kendisini sürekli takip eden adamın penisini kesmeyi planladığını kabul etti" dedi.

Kabdule, kadının planını gerçekleştirmek için takip edildiği sırada kuytu sokaklara girdiğini ve orada iki erkek ile birlikte adamın penisini kestiklerini söyledi.

Adamın hayati tehlike taşıyan bir ameliyat geçireceğini belirten Kabdule, adamın ailesinin ise şoke olduğunu anlattı.

Hindistan'da 2017 yılında da bir kadın kendisine tecavüz etmeye yeltenen adamın penisini kesmişti. Raporlara göre, Hindistan'da 2016 yılında ise günde 100 tecavüz girişimi gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan taciz cinsel istismar

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