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Uncharted 5’in geliştirildiği iddia edildi: Nathan Drake de yer alabilir

Naughty Dog’un Uncharted serisine yeni bir oyun hazırladığı öne sürüldü. İddiaya göre Nathan Drake, Uncharted 5 olarak anılan projede yeniden yer alacak. Ancak karakterin rolü henüz bilinmiyor.

Uncharted 5’in geliştirildiği iddia edildi: Nathan Drake de yer alabilir
Enes Çırtlık

Naughty Dog, yeni markası Intergalactic: The Heretic Prophet üzerinde çalışırken Uncharted serisini de geri getirmeye hazırlanıyor olabilir. Yeni iddia, son oyunu 2017’de yayımlanan serinin devamına işaret ediyor.

İddiaya göre projenin başında Uncharted: The Lost Legacy’nin yönetmeni Shaun Escayag bulunuyor. Yeni oyunun herhangi bir Uncharted yapımının yeniden yapımı olmadığı, stüdyonun bu yöndeki planları uzun süre önce rafa kaldırdığı da öne sürülüyor.

NATHAN DRAKE’İN NASIL DÖNECEĞİ BELİRSİZ

İddiada, serinin ana karakteri Nathan Drake’in yeni oyunda bir şekilde bulunacağı belirtiliyor. Ancak bu bilgi, Drake’in yeniden başrolde olacağı anlamına gelmiyor. Karakterin hikâyedeki yeri ve oynanabilir olup olmayacağı konusunda ayrıntı paylaşılmıyor.

Uncharted 4: A Thief’s End’in sonunda görülen, Nathan Drake’in kızı Cassie Drake’in serinin yeni ana karakteri olabileceği ihtimali de gündeme getiriliyor. Bu olasılığı destekleyen somut bir oyun ayrıntısı ise aktarılmıyor.

Uncharted 5’in geliştirildiği iddia edildi: Nathan Drake de yer alabilir 1

2016’da çıkan Uncharted 4, Nathan Drake’in hikâyesinin sonu olarak sunulmuştu. Buna rağmen Naughty Dog, sonraki yıllarda seriye dönme ihtimalini tamamen kapatmadığını belirten açıklamalar yapmıştı.

INTERGALACTIC’TEN SONRA ÇIKABİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Raporda, Uncharted 5’in Naughty Dog’un Intergalactic’ten sonraki oyunu olabileceği, The Last of Us 3’ün ise daha sonra gelebileceği ileri sürülüyor.

Uncharted 5 için bir çıkış tarihi veya platform bilgisi bulunmuyor. Fakat Sony’nin yeni nesil konsolunu 2028 içinde piyasaya sürmesinin beklendiği hatırlatılarak oyunun daha büyük olasılıkla PlayStation 6’ya geleceği değerlendiriliyor.

Intergalactic’in 2027’de daha kapsamlı biçimde gösterileceği belirtiliyor.

Kaynak: gamespot

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Anahtar Kelimeler:
Oyun Uncharted Naughty Dog
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