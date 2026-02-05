Mynet Trend

Sultan Oğuz

Kenevir yetiştiriciliğindeki yeni kararın avantajları neler?

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Türkiye’de lif, tohum, tıbbi, sağlık ve kişisel bakım ürünlerine yönelik kenevir yetiştiriciliği 21 ilde kontrollü olarak yapılabilecek. Bu onay ilk bakışta sadece üreticileri ilgilendiriyor gibi görünse de aslında hem çevre hem de ekonomiye dokunan geniş bir etki alanı var. Peki, bu bitkinin üretiminin yaygınlaşmasının ne gibi avantajları bulunuyor?

Havayı temizleme kapasitesi ağaçlarla kıyaslandığında bile çok yüksek kalıyor

Kenevir pek çok bitkiye göre havayı temizleme konusunda çok daha başarılı. Bu sadece bitkilerle sınırlı değil, ağaçlarla karşılaştırıldığında da yaklaşık dört kat daha fazla oksijen üreten kenevir, bulunduğu bölgenin havasını temizleyen doğal bir filtre görevi görerek hava kalitesini yükseltme konusunda büyük önem taşıyor.

Kağıt üretiminde ağaçlara çok iyi birer alternatif

İklime faydası saymakla bitmeyen kenevir kağıt üretiminde de çok güçlü bir alternatif. Düşünüldüğünde bir ağaç yetiştirmek için onlarca yıl geçmesi gerekiyor oysa kenevir birkaç ay içinde hasat edilecek boya gelen bir bitki. Bu yüzden kenevirden kağıt ürettiğimizde aslında her yıl binlerce ağacın kesilmesinin de önüne geçebiliriz.

Az suyla çok verim elde edilebiliyor

Tarımın ana kaynaklarından olan su, iyi ürünler alma noktasında kilit role sahip. Örneğin pamuk gibi bitkiler yetişirken çok fazla su isterken kenevir oldukça az suyla dahi büyüyebiliyor. Ayrıca yetişirken neredeyse tarım ilacına ihtiyaç bile duymuyor. Bu ise hem suyun hem de toprağın kirlenmesinin önüne geçiyor.

Her bölümü ayrı bir üretim alanına katkı oluyor

Kenevirin en avantajlı yönlerinden biriyse bitkinin hiçbir kısmının boşa gitmiyor oluşu. Saplarından iplik, dokuma ve kumaş, hamurlu kısmından kağıt, tohumlarındansa yağ, gıda maddeleri vb. pek çok ürün elde edilebiliyor.

Gelecek için büyük bir adım

Kenevir yetiştiriciliğinin kontrollü bir şekilde artması, Türkiye ve doğa için küçük ama önemli bir adım olarak görülmeli. Sanayiden tarıma kadar geniş bir alanda kullanılabilen bu bitkinin dışa bağımlılığı azaltmadan çevresel sorunlarla mücadele etmeye kadar pek çok farklı alandaki büyük potansiyeli, uzun vadede çevre kadar yaşam kalitemizi de olumlu yönde etkileyen bir avantaja dönüşmeye katkıda bulunabilir.

