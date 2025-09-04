SPOR

Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Yunus Akgün'ün sevinci gündem oldu! Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmışlardı

Mert Müldür, EURO2024'ün ardından Gürcistan ağlarına yine havalandırdı. Mert'in ardından Kerem Aktürkoğlu da EURO2024'ün ardından yine Gürcistan ağlarını sarstı. Kerem'in golü sonrası Yunus Akgün ile yaşadığı sevinç sosyal medyada gündem oldu.

Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Kerem Aktürkoğlu'nun Gürcistan'a attığı gol sonrası yaşanan sevinç kısa süre içinde gündeme oturdu. Kerem'in Fenerbahçe'ye transferi sonrası sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan ikilinin arasının bozulduğu konuşulmuştu.

KEREM ATTI, YUNUS SARILDI

Kerem Aktürkoğlu nun golünde Yunus Akgün ün sevinci gündem oldu! Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmışlardı 1

Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası Yunus Akgün'ün gelip Kerem Aktürkoğlu'na sarılması tüm dedikodulara son noktayı koydu. Uzun süredir çok samimi arkadaşlıkları olan Kerem ile Yunus'un arasında bir problem olmadığı kesinleşti.

SOSYAL MEDYADA TAKİBİ BIRAKMIŞLARDI

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası Yunus Akgün, Kerem'i Instagram'dan takipten çıkmıştı. Bu hamlenin ardından Kerem de Yunus Akgün'ü takip etmeyi bırakmıştı.

