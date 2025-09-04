Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Yunus Akgün'ün sevinci gündem oldu! Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmışlardı

Kerem Aktürkoğlu'nun Gürcistan'a attığı gol sonrası yaşanan sevinç kısa süre içinde gündeme oturdu. Kerem'in Fenerbahçe'ye transferi sonrası sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan ikilinin arasının bozulduğu konuşulmuştu.

KEREM ATTI, YUNUS SARILDI

Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası Yunus Akgün'ün gelip Kerem Aktürkoğlu'na sarılması tüm dedikodulara son noktayı koydu. Uzun süredir çok samimi arkadaşlıkları olan Kerem ile Yunus'un arasında bir problem olmadığı kesinleşti.

SOSYAL MEDYADA TAKİBİ BIRAKMIŞLARDI

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası Yunus Akgün, Kerem'i Instagram'dan takipten çıkmıştı. Bu hamlenin ardından Kerem de Yunus Akgün'ü takip etmeyi bırakmıştı.