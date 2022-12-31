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Kerem Alışık kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de!

31.12.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Alışık, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında şarkı söyleyecek. Peki, Kerem Alışık kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü oyuncu Kerem Alışık'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgiler...

Kerem Alışık kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de!

Kerem Alışık, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Peki, Kerem Alışık kimdir? İşte Kerem Alışık'ın hayatı ve biyografisi...

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık, Sadri Alışık ve Çolpan İlhan gibi tanınmış ebeveynlere sahiptir.

Kerem Alışık, Türk oyunculuk piyasasında görev alır. 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Alışık, birçok dizide önemli rollerde karşınıza çıkar. 8 film ve 6 diziden oluşan filmografisi, oyuncunun başarılarını gözler önüne serer.

O SES TÜRKİYE'NİN KONUĞU KEREM ALIŞIK'IN OYUNCULUK KARİYERİ

1995 yılında ‘Fırtınalar’ isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başlayan Alışık, oyuncu kimliğinin yanı sıra şairlik de yapmaktadır. 2005 yılından itibaren Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitmenlik yapan oyuncu, yeni nesillerin geliştirilmesine büyük katkılarda bulunur. Dizi hayatının yanı sıra film ve tiyatro dünyasında da kendini kanıtlayan bir kişi olmuştur.

Günden güne kendini ve oyuncularını geliştiren Kerem Alışık, severlerini yeni projelerle mutlu etmeyi başarmıştır.

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