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Kerem Bürsin'den romantik Hande Erçel paylaşımı: Sadece ikimiz

27.04.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkları belgelenen Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel'le gittiği Maldivler tatilinden bir kare paylaştı. Bürsin bu kareye “Okyanusun ortasında bir kanoyla ve sadece ikimiz. Mükemmel” notunu düştü.

Kerem Bürsin'den romantik Hande Erçel paylaşımı: Sadece ikimiz

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasının ardından Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikte Maldivler'e giderek tatil yapmıştı. İkilinin Instagram'dan yaptığı paylaşımlar aşk iddialarını güçlendirmişti.

Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Hande Erçel’in gün batımında çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara" notunu düşmüştü.

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Erçel ve Bürsin aşkı ise geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir fotoğrafla belgelendi. Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler tatili dönüşü havalimanında el ele görüntülendi.

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"SADECE İKİMİZ"

Bu olayın ardından gözler ikiliye çevrilmişti. Son olarak Bürsin, Erçel ile birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı. Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel’le yaptığı Maldivler tatilinden paylaştığı fotoğrafa “Okyanusun ortasında bir kano ve sadece ikimiz. Mükemmel" notunu yazdı.

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Bürsin'in paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı. İkilinin aşk fotoğrafı kısa sürede 1,5 milyona yakın beğeni aldı.

HANDE ERÇEL DE PAYLAŞTI!

Kerem Bürsin'in ardından Hande Erçel'den de paylaşım geldi. Erçel paylaşımına, "Sevincimiz fıskiyelerin patlamasını sağlıyor." notunu düştü.

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Erçel'in paylaşımı bir saat içinde 1,5 milyondan fazla beğeni aldı.

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Sen Çal Kapımı dizisi Maldivler Hande Erçel Kerem Bürsin
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