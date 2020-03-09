Kerem Bursin'den Serenay Sarıkaya isyanı: Beni karıştırmayın

Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin, önceki gün arkadaşlarıyla Etiler'deki bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Mekan çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarıyla konuşan Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkındaki sorulara son noktayı koydu.

"ARTIK BENİ KARIŞTIRMAYIN"

Serenay Sarıkaya ile 3 buçuk yıl ilişki yaşadıktan sonra geçtiğimiz sene Nisan ayında ayrılan Kerem Bursin, muhabirlerin ilk kez kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'la ilgili sorularını duyunca gülmeye başladı. Eski sevgilisiyle ilgili sorulardan çok sıkıldığını söyleyen Kerem Bursin, "Artık beni bu olaya karıştırmayın" diyerek tepki gösterdi.

ESKİ SEVGİLİSİNE MUTLULUKLAR DİLEMİŞTİ

Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz ayda Serenay ve Cem aşkı hakkında ilk kez konuşarak "Açıkçası konuya dahil olmak istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Herkes mutlu olsun, her şey güzel olsun" demişti. Bunun üzerine Yılmaz da bu sözü Instagram'dan paylaşıp, "Bir bu kalmıştı, iyi oldu" diyerek Bürsin'e göndermede bulunmuştu.

